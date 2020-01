VfL Wolfsburg laat overbodige Jeffrey Bruma opnieuw tijdelijk vertrekken

Jeffrey Bruma maakt het seizoen af bij FSV Mainz 05, zo melden diverse Nederlandse en Duitse media woensdagavond.

De 28-jarige centrumverdediger is door een half jaar verhuurd aan zijn competitiegenoot, waar ook de Nederlanders Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius onder contract staan.

Begin augustus raakte Bruma geblesseerd en zat na zijn herstel de eerste -wedstrijden van het seizoen op de bank.

Aan het einde van de maand knokte de 25-voudig Oranje-international zich terug in de basis, maar mede door de teleurstellende resultaten van Wolfsburg raakte hij zijn plek in december kwijt.

De eerste twee competitiewedstrijden van 2020 zat Bruma niet eens in de wedstrijdselectie van zijn club.

Bruma stapte in de jeugd over van naar , maar wist in Londen nooit echt door te breken. Na verhuurperiodes bij en Hamburger SV nam de mandekker in 2013 definitief over van Chelsea.

Bruma kende in Eindhoven drie succesvolle seizoenen, waarin hij onder meer twee landstitels pakte met PSV. In 2016 nam Wolfsburg de verdediger voor 13,5 miljoen euro over, maar mede door blessureleed werd het avontuur bij de Bundesliga-club geen groot succes.

Vorig jaar speelde Bruma de tweede seizoenshelft op huurbasis bij . In Gelsenkirchen stokte de teller bij negen competitieoptredens, hetzelfde aantal als Bruma dit seizoen achter zijn naam heeft voor Wolfsburg.