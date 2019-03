Van Marwijk: "Als dat niet mogelijk was geweest, had ik het niet gedaan"

Bert van Marwijk gaat aan de slag als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

De ex-bondscoach van onder meer Nederland en Australië krijgt als opdracht mee om kwalificatie voor het WK van 2022 af te dwingen. Van Marwijk blijft dit seizoen tevens werkzaam als klankbord voor -trainer Mark van Bommel en die samenwerking krijgt mogelijk zelf een verlenging.

Van Marwijk helpt zijn schoonzoon op de achtergrond bij PSV. Beide partijen staan open voor een langere samenwerking. "Daar is ruimte voor in mijn functie als bondscoach. Dat valt prima te combineren. Als we die samenwerking op deze manier willen voorzetten, dan kan dat dus. Daar is nog niet over gesproken, maar ik weet wel hoe Mark erover denkt", vertelt Van Marwijk in De Telegraaf .



Waar Van Marwijk als bondscoach van Saudi-Arabië en Australië geassisteerd werd door Van Bommel, wordt die rol in de Emiraten overgenomen door John Metgod. Roel Coumans en Taco van der Velden gaan ook met hem mee. "Het was voor mij een belangrijke voorwaarde dat ik opnieuw met hen kan werken. Als dat niet mogelijk was geweest, had ik het niet gedaan, maar gelukkig is de bond daarin mee gegaan", aldus Van Marwijk.



"De contracten moeten nog worden getekend, maar het is de intentie van beide partijen om samen naar het WK te gaan. Die weg is lang en het zal zeker niet gemakkelijk worden, maar ik ken deze ploeg en het is mogelijk om het te halen", legt Van Marwijk uit. Hij zegt vertrouwen te hebben in kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi. "In die kwalificatie had de VAE het bijna gehaald. Er is volop talent en het niveau is vergelijkbaar met Saudi-Arabië. Met dat land hebben we het uiteindelijk ook gehaald."