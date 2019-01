Van Bommel hekelt regelgeving omtrent beloftenteams

PSV-trainer Mark van Bommel kan zich niet vinden in de regelgeving omtrent jeugdteam in de Keuken Kampioen Divisie. Ze werken volgens hem remmend.

Sinds dit seizoen mogen de beloftenploegen enkel met spelers van 23 jaar en jonger meedoen aan de Keuken Kampioen Divisie. Bovendien geldt dat als bijvoorbeeld de beloften van PSV op maandag spelen, de voetballers die in het weekeinde zijn geselecteerd voor het eerste elftal, niet in actie mogen komen bij Jong PSV. Van Bommel plaatst zijn vraagtekens bij die maatregel.

De zestienjarige aanvallende middenvelder Mohammed Ihattaren maakt deel uit van de selectie van PSV voor de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen FC Groningen. De beloften spelen maandag tegen FC Dordrecht en Ihattaren mag dan dus niet meedoen. "De grootste talenten van het land wil je toch ontwikkelen?", aldus Van Bommel in De Telegraaf .



"Ik snap het dilemma van de clubs in de Keuken Kampioen Divisie wel. In het verleden was het zo dat er bij Jong PSV maandag plotseling negen spelers op het veld stonden, die de dag ervoor op de bank zaten bij het eerste. Maar nu gaat het alleen om spelers onder de 23 jaar", gaat de oud-middenvelder in het interview verder.



"Dat zijn eigenlijk Jong-spelers. Dan vind ik dat die ook moeten kunnen spelen. Op die manier kunnen spelers zich ontwikkelen en leveren ze in de toekomst misschien bedragen op als 86 miljoen." Ihattaren maakte in 2010 de overstap van SV Houten naar PSV en maakte in januari in de oefenwedstrijd tegen Club Brugge (2-1 winst) zijn officieuze debuut in het eerste. Zijn contract in Eindhoven loopt nog tot de zomer van 2021 door.