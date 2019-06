'Transfer Ndombele lijkt rond met deal van minimaal 62 miljoen'

De sportieve toekomst van Tanguy Ndombele lijkt in Engeland te liggen.

Transferspecialist Gianluca Di Marzio weet dinsdagavond te melden dat bijzonder dicht bij de komst van de Franse middenvelder van is. The Spurs betalen naar verluidt minimaal 62 miljoen euro voor Ndombele, hetgeen een clubrecord zou zijn.

Ndombele wordt al nagenoeg de gehele zomer in verband gebracht met een transfer naar Tottenham Hotspur, maar vooralsnog bleef een akkoord tussen the Spurs en Lyon uit. Di Marzio, journalist van onder meer Sky Italia , verzekert dinsdagavond echter dat een akkoord niet lang meer op zich zal laten wachten: alleen wat details zouden een overgang Ndombele naar Londen nog in de weg staan.



Tottenham zou een vaste som van 62 miljoen euro gaan betalen voor de 22-jarige international van Frankrijk. Daarmee zou het clubrecord van Davinson Sánchez, die in de zomer van 2017 voor minimaal 40 miljoen euro werd overgenomen van , gaan sneuvelen. Daarnaast kan de transfersom naar verluidt middels allerlei bonusconstructies nog eens flink gaan oplopen.



Ndombele zelf liet eerder in een interview met Téléfoot al weten open te staan voor een transfer naar Tottenham. "Ze eindigden als vierde in de competitie en haalden de finale van de . Het is gewoon een hele grote club. Wie zou daar niet in geïnteresseerd zijn?", zo liet hij medio juni weten.