Ten Hag gooide systeem Ajax om: "We moesten een plek vinden voor hem"

Erik ten Hag heeft genoten van de samenwerking met Frenkie de Jong, maar erkent dat hij eerst niet wist hoe hij hem optimaal kon laten renderen.

Sinds zijn komst van halverwege het seizoen 2017/18 gebruikte Ten Hag De Jong op verschillende posities. De Oranje-international draafde onder meer een aantal keer op als centrumverdediger, ondanks dat hij zelf regelmatig te kennen gaf liever op het middenveld te spelen. "De kwaliteiten van de spelers bepalen de speelwijze en uiteindelijk het systeem waarin je komt te spelen. We moesten ergens een plek gaan vinden voor Frenkie de Jong", geeft Ten Hag toe in gesprek met TV.



De oefenmeester van Ajax benadrukt dat hij nooit heeft getwijfeld aan de kwaliteiten van De Jong. "Je zag zijn ongelofelijke talenten, maar waar had hij nou het meeste rendement voor de ploeg?", vraagt Ten Hag zich hardop af. De keuzeheer legt uit hoe hij het systeem van Ajax omgooide om De Jong beter te laten renderen. "We zijn met een dubbele zes gaan spelen, in plaats van met een enkele zes ."



De Jong kwam centraal op het middenveld steevast naast Lasse Schöne te spelen, terwijl meer vooruitgeschoven in de as van het veld Donny van de Beek acteerde. "Toen zag je dat hij steeds meer ging uitblinken", zegt Ten Hag over De Jong. "Hij zorgde voor aanvallend rendement. Wat ik daarmee bedoel: hij bracht de spelers in stelling die voor het aanvallend rendement zorgden. Hij stelde die spelers op het juiste moment in positie."