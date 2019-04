Talent van Feyenoord laat zich inspireren door Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt is zeer waarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken op de Nederlandse velden nu hij bezig is aan een geweldig seizoen in Amsterdam.

De negentienjarige verdediger annex aanvoerder van wordt begeerd door veel topclubs in Europa. De Ligt wordt gezien als een van de beste verdedigende talenten ter wereld en zijn opmars in de afgelopen twee jaar werkt dan ook inspirerend op andere tieners. Ook op een enkeling in de gelederen van aartsrivaal .

Tyrell Malacia kent De Ligt immers al jaren. In de jeugd van Ajax en Feyenoord stonden de twee vaak tegenover elkaar en bij de jeugdelftallen van Nederland waren ze elkaars ploeggenoten. "Ik heb mét en tegen Matthijs gespeeld. Als je ziet wat hij nu met andere talenten in de presteert, dan is dat alleen maar inspirerend", erkent de leeftijdsgenoot van De Ligt zaterdag in De Telegraaf .



"Het moet voor ieder talent in de top van Nederland een boost zijn om te zien dat je je potentie moet benutten", zegt de linksback van Feyenoord. Europees voetbal is voor veel jonge voetballers een belangrijke factor om een stap in de ontwikkeling te zetten. "Tegen Moise Kean, die bij speelt en ook in de Champions League voetbalde, heb ik in 2017 tijdens het EK ook gespeeld."



"Die zag ik ook weer in actie tegen Ajax. Het geeft aan dat je op je negentiende ver kunt komen." Voor dit seizoen was Malacia eigenlijk tweede keus in de pikorde van trainer Giovanni van Bronckhorst, maar door het constant wegvallen van Ridgeciano Haps staat het talent vaak opgesteld.