'Speler uit Algerijnse selectie gezet na tonen billen tijdens Fortnite'

Haris Belkebla kan deelname aan de Afrika Cup op zijn buik schrijven. De speler is om een bizarre reden uit de selectie van Algerije gezet.

Bondscoach Djamel Belmadi heeft dat gedaan vanwege een incident in een hotelkamer. Terwijl keeper Alexandre Oukidja rond 01:00 uur bezig was met de populaire videogame Fortnite en daar een livestream van uitzond, verscheen Belkebla op de achtergrond. De 25-jarige speler liet zijn blote billen zien en die actie is hem duur komen te staan.



Belmadi is allesbehalve blij met de actie van Belkebla en heeft hem volgens Algerijnse media per direct uit de selectie gezet. Het nieuws is vooralsnog niet bevestigd door de Algerijnse voetbalbond. Naar verwachting wordt zijn plek ingenomen door Saphir Taider van Montreal Impact of Mohamed Benkhemassa (USM Alger). Belkebla speelde tot dusver nog geen enkele officiële interland en hij kwam dinsdag niet in actie in de oefenwedstrijd van Algerije tegen Burundi (1-1).



Het incident met Belkebla komt ongelegen voor Algerije. De Afrika Cup gaat namelijk volgende week al van start. De ploeg van bondscoach Belmadi is ingedeeld in groep C met Senegal, Tanzania en Kenia. Algerije start de Afrika Cup op zondag 23 juni met een wedstrijd tegen Kenia.