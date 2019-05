Real Madrid maakt einde aan geruchten met nieuw contract

Toni Kroos lijkt de komende jaren bij Real Madrid te blijven.

De Koninklijke heeft maandagochtend namelijk via de officiële kanalen bekendgemaakt dat het contract van de Duitser is opengebroken. De middenvelder heeft zijn oorspronkelijk tot medio 2022 doorlopende verbintenis met een jaar verlengd, waardoor hij nu nog vier jaar vastligt in het Santiago Bernabéu.

Met de contractverlenging maakt een einde aan de geruchten die de afgelopen maanden rondgingen. De Spaanse grootmacht leek in eerste instantie open te staan voor een vertrek van de 29-jarige Kroos, die werd genoemd bij clubs als en Paris Saint-Germain. Zij moeten nu echter verder kijken naar versterkingen voor het middenrif.



Kroos werd vijf jaar geleden voor 25 miljoen euro overgenomen van en groeide daarna uit tot een belangrijke schakel in het elftal van Real Madrid. De wereldkampioen van 2014 kwam vooralsnog 233 keer in actie namens de nummer drie van LaLiga en won in dienst van de hoofdstedelingen onder meer een landstitel en driemaal de .



De middenvelder lijkt aankomend seizoen met veel nieuwe gezichten te maken te gaan krijgen, aangezien Real hardnekkig in verband wordt gebracht met de komst van onder meer Ferland Mendy, Eden Hazard, Paul Pogba en Kylian Mbappé. Ploeggenoten als Gareth Bale, Marcelo, Keylor Navas en Isco zijn op hun beurt weer mogelijk op weg naar de uitgang.