'Real hoopt te kunnen profiteren van verslechterde relatie bij Liverpool'

Mohamed Salah is niet zo productief als in het afgelopen jaar, maar is met 19 goals in de Premier League namens Liverpool nog altijd aardig op schot.

Buiten de lijnen lijken de zaken echter minder voorspoedig te lopen voor de Egyptenaar, aangezien er voor de tweede week op rij berichten opduiken over zijn verslechterde relatie met trainer Jürgen Klopp. AS wist vorige week al te melden dat de verstandhouding tussen de twee dit seizoen te wensen overlaat en Téléfoot heeft die berichtgeving maandagavond onderschreven. Wat er zich precies heeft afgespeeld tussen Klopp en zijn sterspeler is niet bekend, maar het duo zou het niet meer zo goed met elkaar kunnen vinden als vorig seizoen.



Dat nieuws is ook bij aangekomen en de Koninklijke zou willen profiteren van de verslechterde band tussen Klopp en Salah. Volgens de twee bovengenoemde media, plus The Times, heeft de Spaanse grootmacht de Egyptenaar weer hoog op het verlanglijstje gezet, nadat het afgelopen zomer ook al meerdere malen in verband werd gebracht met de komst van de dribbelaar.



Real maakt een teleurstellend seizoen door en de verwachting is dat er aankomende zomer een aantal grote aankopen gedaan zullen worden. Eden Hazard wordt al langere tijd in verband gebracht met een verhuizing naar het Santiago Bernabéu en de komst van de Belg lijkt slechts een kwestie van tijd. Ook spelers als Neymar en Kylian Mbappé worden genoemd als mogelijke nieuwe versterkingen voor de ploeg van trainer Zinédine Zidane.