PSV neemt definitief afscheid van 'beste doelman uit Keuken Kampioen Divisie'

ADO Den Haag versterkt zich met Luuk Koopmans, zo maakt de club dinsdagavond bekend via de officiële kanalen.

De doelman wordt eerst een seizoen gehuurd van , waarna hij voor drie seizoenen vastligt in het Cars Jeans Stadion. ADO laat weten dat het Koopmans 'al een tijdje' op het oog had en is blij dat de onderhandelingen met positief gevolg zijn afgerond.

Het vertrek van Koopmans naar ADO komt niet als een verrassing. Vorige week woensdag schreef het Eindhovens Dagblad al dat PSV en ADO een akkoord hadden bereikt over de transfer.

Koopmans wilde meer aan spelen toekomen, daar hij bij PSV door de aanwezigheid van onder anderen Jeroen Zoet en Lars Unnerstall niet op veel minuten hoeft te rekenen onder trainer Mark van Bommel.

De 25-jarige Koopmans speelde sinds 2015 voor PSV. Hij kwam over van FC Oss, maar debuteerde nooit in het eerste elftal. Mede door een aantal schouderblessures kwam zijn carrière moeilijk van de grond in Eindhoven.

In totaal was Koopmans goed voor 25 competitieduels namens Jong PSV; afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan , waarvoor Koopmans tot 37 optredens kwam in de .

Na het vertrek van Indy Groothuizen naar Vejle BK zocht ADO naar een nieuwe doelman en inmiddels is de 'keepersbrigade' compleet, meldt de club. "We willen altijd drie goede keepers hebben en dat is met de komst van Luuk weer gelukt", stelt manager voetbalzaken Jeffrey van As.

"Hij is een allround doelman, die veel uitstraling onder de lat heeft en in zijn carrière al aardig wat ervaring heeft opgedaan. Bij MVV was Luuk afgelopen seizoen de beste doelman van de Keuken Kampioen Divisie. We hebben veel vertrouwen in hem."