PSG laat oog vallen op Dortmund-verdediger Diallo

De verdediger staat op een lange lijst van spelers die gevolgd worden voor de Franse landskampioen, maar er is nog geen formeel contact geweest.

Afgelopen zomer had Abdou Diallo een belangrijke keuze te maken. De verdediger stond in de belangstelling van en Olympique Lyonnais en de Fransman nam het besluit om in de te blijven. Diallo verruilde 1. voor BVB en speelde in totaal dit seizoen 38 wedstrijden in alle competities, als centrale verdediger of linksback.

De verrichtingen van de Franse jeugdinternational worden nog altijd gevolgd in zijn geboorteland. Maandag beweerde de Duitse editie van de website Transfermarkt dat Paris Saint-Germain de spelers nauwlettend in de gaten houd, een bewering die Goal nu kan bevestigen.

Er moet echter worden benadrukt dat Diallo, die een contract heeft tot de zomer van 2023, het prima naar zijn zin heeft in het Signal Iduna Park en het vertrouwen heeft van trainer Lucien Favre, die ongetwijfeld terughoudend zal zijn om de verdediger te verklopen. Bovendien is de 23-jarige verre van de enige naam op de lijst van . Trainer Thomas Tuchel heeft met regelmaat benadrukt dat zijn ploeg defensieve versterkingen nodig heeft.

De Duitse coach heeft gezegd dat de geruchten over de interesse van Antoine Griezmann onwaar zijn, aangezien de -ploeg geen extra aanvallers nodig heeft. Goal heeft nu begrepen dat PSG nog geen concrete interesse heeft getoond in Diallo, omdat ze proberen de beste mogelijke deals te vinden voor de club.

Het feit dat Tuchel zowel de trainer was van Mainz als Dortmund, beide ploeg waarvoor Diallo heeft gespeeld, spelen geen rol. De verdediger en de trainer werkten nooit samen aangezien zijn op verschillende momenten bij de clubs waren.

Het moet echter niet als vanzelfsprekend worden beschouwd dat Diallo, een jaar na zijn komst voor 28 miljoen euro, in de Bundesliga zal blijven. Het vooruitzicht van een hoog salaris in de Franse hoofdstad zou aantrekkelijk kunnen zijn voor de verdediger.