Oud-verdediger en sc Heerenveen-jeugdtrainer Chris de Wagt (34) overleden

SC Heerenveen heeft maandagochtend het droevige nieuws bekendgemaakt dat Chris de Wagt op 34-jarige leeftijd is gestorven.

De oud-verdediger leed al geruime tijd aan botkanker en is na een lang ziekbed uiteindelijk aan de gevolgen van deze ziekte overleden.

De Wagt maakte tussen 2005 en 2010 vierenhalf jaar lang deel uit van de selectie van en speelde in totaal honderd wedstrijden voor de club uit Leeuwarden.

In de winterstop van het seizoen 2009/10 volgde vanwege gebrek aan speeltijd op huurbasis een overstap naar FC Oss, wat zijn laatste werkgever in het profvoetbal zou worden.

De Wagt speelde daarna nog bij de amateurs van ONS Sneek en trainde ook even mee bij SC Veendam.

Buiten de lijnen legde hij zich toe op het trainerschap en vanaf het seizoen 2015/16 zwaaide De Wagt de scepter als hoofdtrainer van Olyphia.

In de zomer van 2017 volgde een overstap naar sc , waar hij aan de slag ging als trainer van de beloften.

Met Jong sc Heerenveen werd De Wagt in zijn eerste seizoen meteen kampioen, maar werd hij ook voor het eerst geconfronteerd met zijn ziekte.

Zowel in 2017 als in 2018 werd kanker geconstateerd bij de oefenmeester. Ook in de tijd dat De Wagt aan deze ziekte leed, liet hij nog met enige regelmaat zijn gezicht zien bij sc Heerenveen en in november vorig jaar werd zijn contract nog verlengd tot medio 2021.