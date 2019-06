Oranje Leeuwinnen beginnen dinsdagavond met één nieuwe naam

Het Nederlands dameselftal heeft dinsdagavond in de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal tegen Japan weer de beschikking over Stefanie van der Gragt. De centrumverdedigster keert terug in de basis, nadat zij de laatste groepswedstrijd tegen Canada nog moest missen vanwege een blessure. De rentree van Van der Gragt gaat ten koste van Anouk Dekker, die op de bank begint. Verder voert bondscoach Sarina Wiegman geen wijzigingen door.

Van der Gragt zal samen met Dominique Bloodworth het hart van de defensie vormen; Desiree van Lunteren en Merel van Dongen zijn de vleugelverdedigsters. Centraal op het middenveld behoudt Sherida Spitse het vertrouwen van Wiegman: zij ondersteunt Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen. Daardoor moet onder anderen Jill Roord opnieuw genoegen nemen met een reserverol.

Voorin beginnen de met de gebruikelijke namen: Lieke Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden. Martens en Van de Sanden worstelen dit toernooi beiden zichtbaar met hun vorm, maar Wiegman blijft vertrouwen houden in het duo. Dat is een hard gelag voor Lineth Beerensteyn, die tegen Canada nog belangrijk was door te scoren.