Monreal vertrekt na 6,5 jaar bij Arsenal en keert terug naar LaLiga

Nacho Monreal keert terug naar LaLiga. Arsenal maakt zaterdag bekend dat de linksback de overstap maakt naar Real Sociedad.

De 33-jarige verdediger mag zich dit seizoen een basisspeler noemen onder manager Unai Emery, maar kiest toch voor een vertrek uit Londen. Met de eerdere komst van Kieran Tierney hebben the Gunners al ingespeeld op het vertrek van de Spanjaard.

Monreal is het met eens geworden over een contract voor twee seizoenen en aanstaande maandag wordt hij gepresenteerd bij de club uit LaLiga. Zijn contract bij liep nog door tot aan de zomer van 2021.

Lees beneden verder

Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom. De overstap van Monreal komt niet helemaal uit de lucht vallen, want vrijdag liet Emery op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen al doorschemeren dat het goed mogelijk was dat zijn landgenoot zou vertrekken.

Monreal speelde sinds januari 2013 voor Arsenal, dat circa tien miljoen euro aan Málaga betaalde om hem over te nemen. Hij kwam 251 keer in actie voor de Engelse topclub en was goed voor 10 doelpunten en 20 assists. De 22-voudig Spaans international tekende in 2016 voor het laatst een nieuw contract bij Arsenal.

Hij won met de Premier League-club drie keer de en evenvaak de Community Shield.