Messi: "Valverde niet verantwoordelijk voor Liverpool-debacle"

Lionel Messi blikt tijdens een persmoment voor de finale van de Copa del Rey terug op de bizarre Champions League-nederlaag tegen Liverpool.

Na een 3-0 zege in de heenwedstrijd ging eerder deze maand op Anfield met 4-0 onderuit. De Catalanen grepen daardoor naast een finaleplek in de . "Ik heb de wedstrijd niet teruggekeken, maar wat ik me kan herinneren, is vergelijkbaar met Rome", aldus Messi in zijn eerste interview sinds de blamage in Engeland.



Barça liet zich vorig seizoen in de kwartfinales verrassen door ; na de 4-1 in Camp Nou wonnen de Italianen voor eigen publiek met 3-0. "We kregen nu opnieuw snel een doelpunt tegen", sprak Messi over de wedstrijd tegen . "Daardoor ga je toch nadenken en bedenk je dat het niet nog eens mag gebeuren. We reageerden nog vrij goed, want in de eerste helft speelden we best aardig. Maar in de tweede helft deden we niet mee."



"Er was maar één team dat voetbalde en dat was onze grootste fout. Het mag niet gebeuren dat we de strijd niet aangaan." De Argentijn vindt dat coach Ernesto Valverde niet de schuld moet krijgen. "Hij was niet verantwoordelijk, de spelers wel. We wisten dat we niet dezelfde fouten moesten maken als in Rome, maar dat deden we wel. Een coach heeft er ook deels mee te maken, maar zeker niet meer dan wij."



Zaterdagavond is dus de Spaanse bekerfinale tegen . In eindigde het affiche dit seizoen tweemaal in een gelijkspel. "Het is dus een ploeg die ons pijn kan doen. Als we niet de juiste houding hebben, kan Valencia het ons heel lastig maken."