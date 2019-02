Lyon-voorzitter haalt uit naar teleurstellende Depay

Jean-Michel Aulas is niet te spreken over de recente prestaties en de houding van Memphis Depay, die zondag de schlemiel werd bij Olympique Lyon.

Lyon ging zondagavond met 2-0 onderuit bij het kwakkelende AS Monaco en Depay miste na 71 minuten een strafschop. "Deze wedstrijd laat zien dat je alles moet geven om je doel te bereiken", schreef Aulas, de voorzitter van de club, na afloop op Twitter. "Sommige spelers denken dat ze aan het einde van het seizoen een grote transfer kunnen maken, maar zij hebben het mis. Ze moeten minder praten en meer laten zien."



@OL @Le_Progres Ce match contre Monaco ns montre tout le chemin à parcourir pour atteindre tous nos objectifs.Certains joueurs sont très au dessous d leur potentiel,ceux qui pensent pouvoir réaliser d gros transferts en fin d’année se trompent il faut moins parler et donner bcp+ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 24 februari 2019

Memphis Depay sprak aan het begin van dit seizoen de wens uit dat hij graag voor één van de grootste clubs wil spelen en onlangs herhaalde hij dat in gesprek met Helden. "Lyon is een grote club, maar behoort niet tot de vijf beste van Europa. Ik wil naar een club als Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain of Bayern München. Ik wil naar een stad die bij me past en een club die bij me past, naar een ploeg die echt wil voetballen."De Oranje-international reageerde kort daarna woedend dat die quotes in de media kwamen. "Ik zou nooit iets slechts zeggen over Olympique Lyon. Het is de club die mij de kans heeft gegeven toen ik die nodig had! Blogs en verschillende websites hebben slechts een klein gedeelte uit een groot interview met Helden van TWEE MAANDEN GELEDEN gehaald! En ze laten het zo slecht overkomen en veranderen mijn woorden", meldde hij op Twitter.Na de nederlaag in Monaco liet Depay ook van zich horen. "De mensen die me kennen weten dat de dingen zullen veranderen. Door stormen als deze raken mensen bezorgd en verdwaald, omdat ik mijn zorgen in de handen van God heb gelegd. Hij weet wat hij doet. Ik zal er vanavond nog een paar keer aan denken (gemiste penalty, red.), maar dan focus ik me op morgen, omdat er woensdag alweer een wedstrijd wacht." Olympique Lyon speelt dan in de kwartfinales van de Coupe de France tegen Caen.