Liverpool stuurt voormalig speler van NEC naar de Bundesliga

Liverpool stalt Taiwo Awoniyi tijdelijk in de Bundesliga.

De Engelse grootmacht meldt dinsdag via de officiële kanalen dat de centrumspits komend seizoen op huurbasis actief is voor .

De Duitsers zijn druk bezig op de transfermarkt de afgelopen dagen, want het lijkt erop dat ook Jeremiah St. Juste van zich gaat aansluiten bij de club.

meldt dat de huurtransfer van de 21-jarige jeugdinternational uit Nigeria dinsdag is afgerond. Awoniyi sloot zich in augustus 2015 aan bij the Reds , nadat hij twee jaar daarvoor al een goed toernooi speelde bij het WK Onder-17.

Het is niet de eerste keer dat de jongeling de Engelse topclub op tijdelijke basis inruilt. Eerder was de Nigeriaan al actief voor FSV Frankfurt, Nijmegen, Royal Excel Moeskroen (twee keer) een KAA Gent.

De jonge aanvaller wist vorig seizoen voor Moeskroen en Gent in totaal veertien keer te scoren. Awoniyi, die medio 2018 zijn contract verlengde bij Liverpool, ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij de Premier League-club.