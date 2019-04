Ligue 1 Performance Index: Masterclass Verratti niet voldoende om Konaté te verslaan

De Italiaan was opnieuw een maestro voor Paris Saint-Germain, maar het was de Senegalese spits die deze week de show stal.

Moussa Konaté was afgelopen weekend de uitblinkende speler in de aangezien hij met zijn twee doelpunten een onwaarschijnlijk punt bezorgde, dat hen op afstand houdt tot de degradatiezone.

Volgens de Opta Index, die de prestaties van elke speler in de competitie meet en ze een score tot maximaal 100 geeft, stond de Senegalees international deze week bovenaan de ranglijst in Frankrijk met een score van 96.7.

Zijn afronding was klinisch, waar hij de tien van man Amiens hielp een achterstand te herstellen om hen aan een 2-1 voorsprong te helpen en de ploeg was dichtbij het behalen van een gedenkwaardige overwinning. Slechts een doelpunt diep in blessuretijd betekende dat AS Saint-Étienne een punt pakte.

Na 24 minuten zorgde hij voor de rustigste afronding van het weekend toen hij, weggestuurd na een pass van Eddy Gnahoré, doelman Stéphane Ruffier met een schijnbeweging wist te passeren en de bal gemakkelijk in het lege doel kon schuiven.

Na een uur spelen verdubbelde Konaté zijn totaal door van dichtbij raak te schieten en Amiens realiseerde zich dat als hij gedurende een lange periode van het seizoen niet afwezig was geweest, ze significant beter hadden gespresteerd en er beter voor zouden staan dan hun huidige zeventiende plek met zeven punten voorsprong op de onderste drie.

De 26-jarige spits vond zeven keer het net in zeventien basisplaatsen en hij zal zijn aantal van vorig seizoen van dertien doelpunten alleen niet halen als gevolg van fysieke problemen.

Het bleek een goede dag te zijn voor teams die strijden tegen degradatie, waar Wesley Saïd, de nummer twee achter Konaté, een score van 96.5 behaalde.

Zijn ploeg had acht van hun vorige negen wedstrijden verloren en ze reisden vrijdagavond zonder illusies af naar de wedstrijd voor tegen Olympique Lyonnais. Toen ze in de eerste minuut een tegendoelpunt incasseerden, leek hun ergste angst de waarheid te worden, maar Saïd trok de stand al snel gelijk en na zeven minuten spelen verdween zijn schot via Marcelo in het doel en dat was de aanzet voor een van de meest verbluffende resultaten van het seizoen.

Een bekend gezicht werd derde, waar Paris Saint-Germain's Marco Verratti het podium compleet maakte, ondanks het feit dat zijn ploeg de landstitel tegen niet binnenhaalde. Hij speelde een indrukwekkende rol samen met collega-centrale middenvelder Leandro Paredes, die zijn debuut in de top 10 maakte door als zevende te eindigen.

De Argentijn sprong meer in het oog van het tweetal, waar zijn prachtige steekpass de bezoekende verdediging openspleet, in aanloop naar het openingsdoelpunt van Eric Maxim Choupo-Moting.

Zonder twijfel was de wedstrijd van het weekend de 3-3 tussen Angers en Stade de Rennais, wat een festival van aanvallend voetbal bleek te zijn, boordevol onverwachte wendingen. Het is daarom passend dat vier aanvallende spelers uit die wedstrijden de top 10 deze week hebben behaald.

Voormalig -speler Jeff Reine-Adélaïde scoorde tweemaal voor de thuisploeg in die wedstrijd - zijn eerste doelpunten in de Ligue 1 - en behaalde een score van 93.7, waar zijn ploeggenoot Stéphane Bahoken, die voor de wedstrijd afrekende met een blessure, beslag legde op de vijfde plek met een score van 90.9.

Met een identiek resultaat was Rennais' Hatem Ben Arfa de uitblinkende spelers van de bezoekers, die al zijn individuele dribbelende vaardigheden liet zien in de opbouw naar zijn openingsdoelpunt, voordat hij later vanaf de strafschopstip opnieuw scoorde.

De vijftienvoudig Frans international combineerde goed met M'Baye Niang en de van gehuurde aanvaller haalde ook de top 10, met een score van 88.7

-verdediger Issiaga Sylla, die het enige doelpunt maakte in een verder snel te vergeten 1-0 zege op FC , en -aanvaller Stevan Jovetić, die inviel en de ploeg een belangrijk punt bezorgde tegen , maken de ranglijst deze week compleet.

Het lijkt geen twijfel dat het hoogepunt van komend weekend de thuisploeg van OSC tegen Paris Saint-Germain op zondag, terwijl de inzet nog werder wordt verhoogd voor Lyon, en Saint-Étienne, die volgend seizoen allemaal actief willen zijn in de , in wat belooft een duivels spannende afsluiting van het seizoen te zijn.