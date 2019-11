Lenglet steunt Griezmann: "Het gaat beter en beter worden tijdens wedstrijden"

Clément Lenglet is ervan overtuigd dat het goed gaat komen met Antoine Griezmann bij Barcelonan, ondanks een moeizame start van de aanvaller.

De Fransman stapte afgelopen zomer voor 120 miljoen euro over van naar . In de vijftien wedstrijden die hij tot dusver speelde scoorde Griezmann vier keer, maar tijdens de laatste vijf optredens vond hij het net niet.

"Het is niet eenvoudig om bij een club als Barcelona te passen", vertelde Lenglet dinsdag op een persconferentie. "Sommige spelers zijn er al en hebben samen een geschiedenis."

"Zoals in het Franse nationale team, is er een heel specifieke manier van spelen. Hoe we gepositioneerd staan is anders dan wat Antoine gewend was bij Atlético, waar hij diep op het veld begon. Je hebt tijd nodig om je aan te passen om je beter te voelen op het veld en zo goed mogelijk te spelen."

"Bij Barcelona proberen we de bal zo hoog mogelijk op het veld weer terug te krijgen, met veel loopacties van twintig tot dertig meter. Bij Atlético was het een beetje anders. Ze vielen terug en het waren loopacties van vijftig tot zestig meter. Dus dat moet je leren, je hebt tijd nodig."

"Fysiek is het anders en ook mentaal moet je je voorbereiden. Antoine is daar elke dag mee bezig tijdens de training en het gaat beter en beter worden tijdens wedstrijden, daar ben ik zeker van."

Op de vraag of Griezmann anders presteert voor zijn land, reageert Lenglet: "Anders is een groot woord, maar wanneer hij bij het nationale team is, heeft hij veel plezier."

"Hij is daar al een lange tijd, hij speelde een paar grote toernooien met het team en hij won een hele mooie. Natuurlijk kent hij deze plek heel goed. Hij is erg blij om hier te zijn, hij heeft een sterke geschiedenis met het team."

"Maar hij is ook erg blij om bij Barcelona te zijn, zelfs als je het anders zegt. Hij lacht elke dage en vindt het leuk om gelukkig te zijn op en naast het veld."