Khedira mag training hervatten na hartproblemen

Sami Khedira werd vorige maand opgeschrikt door het nieuws dat hij hartproblemen had, maar nu blijkt hij gezond genoeg om terug te keren op het veld.

De ervaren middenvelder is dus inzetbaar als het in april in de kwartfinale van de opneemt tegen . De Italiaanse grootmacht heeft in een verklaring laten weten dat de Duitser gezond is verklaard. Vorige maand moest hij in het eerste Champions League-duel tegen verstek laten gaan omdat er hartritmestoornissen werden vastgesteld.

Men hield rekening met een absentie van ongeveer een maand en die prognose bleek juist. Hij mag weer voluit trainen en hoeft zich niet in te houden in wedstrijden. "Sami Khedira heeft elektrofysische tests ondergaan en hij de cardiologische tests zijn met positief resultaat uitgevoerd", luidt het korte statement van de Italiaanse topclub.

De update komt als een grote opluchting voor de Duitser, want hartritmestoornissen kunnen vaak leiden tot duizeligheid, ademnood en oververmoeidheid. De 31-jarige kan echter met een gerust gemoed terugkeren op het veld. Door zijn recente kwetsuur en een enkelprobleem speelde hij dit seizoen pas vijftien wedstrijden voor de aanstaande kampioen van de .

Zonder hem kon La Vecchia Signora het echter ook prima af. De ploeg van Massimiliano Allegri versloeg Atlético Madrid in de Champions League en leidde afgelopen week pas de eerste competitienederlaag van heel seizoen 2018/19. De van overgenomen middenvelder speelde in vier seizoenen 124 keer voor Juventus en maakte daarin 21 goals.