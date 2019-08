Kassa rinkelt voor PSV, AZ en Feyenoord door Europa League-deelname

De bedragen zijn een stuk lager dan in de Champions League, maar de Europa League is financieel een aantrekkelijk toernooi voor de Nederlandse clubs.

, en wisten zich donderdagavond te plaatsen voor de groepsfase en verzekeren zichzelf daarmee van een bedrag van zes tot zeven miljoen euro.

Alle deelnemers aan de ontvangen een startpremie van 2,92 miljoen euro. Daar bovenop komt per club een bedrag dat afhankelijk is van de plek op de coëfficiëntenranglijst. Voor PSV levert dat met 2,86 miljoen euro het meeste op, terwijl ook AZ (2,29 miljoen euro) en Feyenoord (1,57 miljoen euro) fraaie bedragen kunnen bijschrijven.

De gegarandeerde inkomsten zijn nog hoger, want de tv-inkomsten komen daar nog bovenop. Hoeveel die precies bedragen is nog onduidelijk, maar in het seizoen 2017/18 bedroeg de marketpool voor Nederlandse clubs 4,2 miljoen euro. Dat bedrag, dat gedeeld wordt door de drie Nederlandse deelnemers, zal dit seizoen nog wat hoger uitvallen.

PSV kan daarmee rekenen op een gegarandeerd bedrag van ruim zeven miljoen euro, gevolgd door AZ (minstens 6,5 miljoen euro) en Feyenoord (minimaal 5,9 miljoen euro). Bovendien levert elke overwinning 570.000 euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor 190.000 euro. Voor groepswinst keert de UEFA een miljoen euro uit en voor de tweede plek een half miljoen euro.

Door op plek een of twee te eindigen verzekeren clubs zich van deelname aan de zestiende finales, hetgeen nog eens een half miljoen euro extra oplevert. Ook in de rondes daarna worden bonussen uitgekeerd voor het bereiken van de laatste zestien (1,1 miljoen euro), de laatste acht (1,5 miljoen euro), de halve finale (2,4 miljoen euro) en de finale (4,5 miljoen euro). De winnaar van de Europa League heeft recht op nog eens vier miljoen euro.