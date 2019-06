'Jerdy Schouten is voor miljoenen op weg naar Italiaanse Serie A'

Jerdy Schouten is komend seizoen naar alle waarschijnlijkheid te bewonderen in de Serie A.

Transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia verzekert dat de 22-jarige middenvelder van op weg is naar , dat naar verluidt twee miljoen euro betaalt voor de komst van Schouten.

Schouten degradeerde afgelopen seizoen met Excelsior uit de , maar de 22-jairge middenvelder kende persoonlijk een prima seizoen. Hij was in 31 competitiewedstrijden goed voor 1 doelpunt en 2 assists en blonk met name in defensief opzicht uit. Schouten werd onder meer in verband gebracht met en , maar de keuze lijkt te zijn gevallen op een buitenlands avontuur.



Di Marzio garandeert dat Excelsior en Bologna elkaar hebben gevonden in een transfersom voor Schouten, wiens contract in Kralingen nog doorloopt tot de zomer van 2021. Bologna betaalt naar verluidt twee miljoen euro om die verbintenis af te kopen.

Bij Bologna zou Schouten met Mitchell Dijks een landgenoot treffen, terwijl ook -verdediger Stefano Denswil op weg zou zijn naar i Rossoblu. Bologna eindigde de afgelopen voetbaljaargang op een tiende plaats in de .