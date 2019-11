"Ik denk dat het grote gat met Ajax wel iets kleiner is dan men denkt"

AZ kan terugkijken op een succesvolle start van het seizoen.

De Alkmaarders zijn momenteel met een achterstand van zes punten de enigen die enigszins in het spoor kunnen blijven van koploper . Algemeen directeur Robert Eenhoorn vindt het lastig om te voorspellen waartoe de ploeg van trainer Arne Slot dit seizoen in staat is, maar hij wil ook niets uitsluiten.

"Ik blijf het zeggen: we hebben nu dertien wedstrijden gespeeld en het is hartstikke leuk om over het kampioenschap te praten of over een tweede plaats, maar het enige dat telt is dat we aanstaande zaterdag tegen moeten spelen", vertelt hij bij Studio Voetbal .

Lees beneden verder

Op de vraag of het gat met Ajax nu groter of kleiner is dan vorig seizoen heeft hij dan ook geen duidelijk antwoord: "Ajax speelt heel veel wedstrijden, wij spelen heel veel wedstrijden. Je krijgt met blessures te maken straks. We hebben bij gezien dat het ook best lastig is om dat op te vangen. Ik denk alleen dat het grote gat waar iedereen het over heeft, wel iets kleiner is dan men denkt."

De relatie tussen en Ajax was de afgelopen week onderwerp van gesprek, aangezien de Amsterdammers naar verluidt, ondanks een eerder gesloten herenakkoord, een poging wagen om Luuk Kluiters over te nemen. Eenhoorn wil verder niet te veel woorden vuilmaken aan de kwestie, maar is wel benieuwd of er een reactie zal komen: "Het gaat mij niet zozeer om Ajax. Er is een veranderagenda aangenomen en dat ging over een aantal zaken."

Eenhoorn noemt onder meer de competitieopzet en de verdeling van inkomsten, maar ook het beschermen van de jeugdopleidingen van de -clubs: "Dan maak je met z'n allen afspraken en die afspraken heb je je dan ook aan te houden. Dat Ajax een corporate-instelling heeft en dat men nou denkt van 'als ik alles gekocht heb, heb ik geen concurrentie meer', vind ik op zich niet zo raar. Tenminste, dan moet je dat zeggen, dan moet je niet een paar jaar geleden zeggen dat je wil dat de weerstand omhooggaat. Ik ben veel meer benieuwd hoe de leiding van de Eredivisie hiermee omgaat, waar we de afspraken mee gemaakt hebben, dan dat een andere club probeert er alles uit te halen."