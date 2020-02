Gullit ziet 'droombaan' voor Ten Hag: "Ik zou het begrijpen als hij vertrekt"

Ruud Gullit is ervan overtuigd dat Erik ten Hag bij Ajax vertrekt als hij wordt gevraagd voor Bayern München.

De -trainer werd eerder dit seizoen nadrukkelijk in verband gebracht met een dienstverband bij de Duitse grootmacht toen Niko Kovac vertrok. Ten Hag reageerde tijdens een persconferentie op de geruchten en zei toen dat hij het seizoen hoe dan ook afmaakt in Amsterdam.

Na het ontslag van Kovac werd assistent-trainer Hans Flick naar voren geschoven als interim-trainer. Uiteindelijk besloot de clubleiding om Flick het seizoen af te laten maken.

Onder zijn leiding werd overtuigend de groepsfase van de overleefd en gaat Bayern aan kop in de .

Het is onduidelijk of Ten Hag nog steeds in beeld is bij de Duitse grootmacht, maar Gullit verwacht dat de coach van Ajax niet lang hoeft na te denken als hij wordt gevraagd.

"Als Bayern hem vraagt, zal hij het zeker doen", zegt de oud-international tegenover Goal en SPOX. "Ik denk dat het zijn droombaan is. Hij ken de club vanuit zijn periode als trainer van het tweede elftal, dus ik zou het begrijpen als hij vertrekt bij Ajax."

"Hij heeft goed werk geleverd bij Ajax en heeft zich goed ontwikkeld. In het begin waren veel mensen sceptisch omdat hij uit Oost-Nederland komt en sommigen vonden hem apart. Maar hij heeft het echt heel erg goed gedaan en won vorig seizoen de dubbel."

In navolging van Ten Hag werd ook Sergiño Dest in verband gebracht met Bayern. Volgens De Telegraaf is de kans aanzienlijk dat de rechtsback na dit seizoen voor circa 26 miljoen euro de overstap naar de Allianz Arena maakt. Gullit acht de kans 'goed mogelijk' dat Ten Hag de Amerikaans international wil meenemen.

"Ik was verrast door de interesse van Bayern in Dest, met name ook omdat het zeer concreet lijkt. Vanuit zijn oogpunt zou ik de stap begrijpen. Hij kwam uit het niets, want hij speelde in het tweede team van Ajax en vrijwel niemand kende hem."

"Hij speelt met veel vertrouwen voor iemand van zijn leeftijd. Hij is agressief in de duels en beschikt over veel talent."