'Grootmacht is niet geïnteresseerd in Matthijs de Ligt en valt af'

Liverpool heeft geen intentie om Matthijs de Ligt te halen, zo verzekert de Liverpool Echo.

De verdediger van wordt de laatste weken hevig gelinkt aan een transfer, waarbij ook zou denken aan de komst van de Oranje-international. De lokale krant weet maandag echter te melden dat De Ligt geen optie is voor de Engelse topclub.

De lokale krant meldt dat Liverpool geen plannen heeft om De Ligt te halen. Volgens diverse Engelse media zouden the Reds al onderhandelingen hebben gevoerd met de negentienjarige aanvoerder van Ajax. De Liverpool Echo verwijst dit gerucht echter naar het rijk der fabelen en stelt dat Liverpool niet bezig is met een transfer van De Ligt.



Manager Jürgen Klopp is namelijk blij met zijn opties centraal achterin bij Liverpool. De Duitser aast wel op versterkingen deze zomer, maar heeft geen behoefte aan nieuwe centrale verdedigers. Klopp is tevreden met zijn huidige mogelijkheden centraal achterin, waarbij hij kan kiezen uit onder anderen Virgil van Dijk, Jöel Matip, Joe Gomez en Dejan Lovren.



Liverpool valt zodoende dus af voor De Ligt als nieuwe bestemming. Vooral zou nu goede papieren hebben om de stopper in te lijven, maar naar verluidt is de transfer nog allesbehalve zeker vanwege de inmenging van zaakwaarnemer Mino Raiola. Ook onder meer en hebben de jongeling op de radar staan.