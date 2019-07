Frustratie bij Ten Hag: "Het is belachelijk, het seizoen is crazy"

Ajax is al drie weken in voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar Erik ten Hag mist nog steeds een aantal belangrijke krachten vanwege vakantie.

De coach baalt stevig van de internationale voetbalkalender, want pas vlak voor de start van het nieuwe -seizoen zal zijn selectie compleet zijn.



Vanwege de Copa América en Afrika Cup zijn met David Neres, Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en André Onana nog vijf basisspeleres op vakantie. Razvan Marin, Quincy Promes, Daley Blind, Donny van de Beek, Lasse Schöne en Kasper Dolberg sloten later aan, maar hebben hun eerste speelminuten zondagavond gemaakt tegen Medipol Basakssehir.



"Ik heb het wel vaker gezegd: het is crazy", aldus Ten Hag in aanloop naar het oefenduel met de Turkse topclub in gesprek met Ziggo Sport. "Wij gaan straks de eerste competitiewedstrijd spelen (3 augustus tegen , red.), terwijl we niet één keer met de hele ploeg samen hebben gespeeld."



Ten Hag is het met interviewer Jack van Gelder eens dat het 'helemaal nergens over gaat'. "Nee, het is belachelijk. Hoe kun je je dan voorbereiden? Hoe kun je beleid maken?", zegt de coach, die denkt dat een club als Vitesse in het voordeel is op 3 augustus. "Onze eerste tegenstander zal dat niet hebben, die kunnen zich wel voorbereiden. niet, want wij hebben internationals die op de Copa América en de Afrika Cup spelen... Het seizoen is crazy."