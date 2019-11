Franse media buigen voor Depay: "Hij is simpelweg niet te stoppen"

Memphis Depay hielp Olympique Lyon zaterdag aan een 2-3 uitzege op Toulouse.

De aanvaller scoorde tweemaal voor het geplaagde team van trainer Rudi Garcia. Zijn winnende treffer viel pas in de vijfde minuut van de blessuretijd, na een indrukwekkende individuele actie.

De media in Frankrijk zijn daags na het -duel lovend over de manier waarop de Nederlander zijn elftal op sleeptouw neemt. L'Équipe geeft Depay de allerhoogste beoordeling voor zijn verrichtingen: een acht.

Alleen ploeggenoot Jeff Reine-Adélaïde en tegenstander Yaya Sanogo komen daar met een zeven enigszins bij in de buurt. Het is veelzeggend dat Lyon gemiddeld een 5.2 krijgt van de Franse sportkrant: bij les Gones scoren verder alleen Moussa Dembélé en Thiago Mendes, die beiden een zes krijgen, geen onvoldoende.

France Football is lovend over 'de niet te stoppen' Depay. "Zeven doelpunten en een assist in tien Ligue 1-wedstrijden: de cijfers spreken voor zich", zo stelt de fameuze sportkrant, die zich verder openlijk afvraagt 'wat Lyon zou zijn zonder zijn hoofdrolspeler'.

"Goed ondersteund door Reine-Adélaïde was Depay ook in de leider van het team. Een zeer waardevolle speler in een tijd waarin het alleen maar om geld draait. Depay was niet te stoppen op de momenten van de waarheid."

"Ja, hij miste twee kansen in de eerste helft. En nee, hij gaat niet negentig minuten voluit. Maar je kan op hem rekenen als je wilt winnen. Stel je voor dat weer constant gaat presteren mét Depay in deze vorm."

Lees beneden verder

Het populaire HommeduMatch kan evenmin om de Nederlander heen en geeft een acht. "Hij scoorde tweemaal, waaronder een beslissend doelpunten in de absolute slotfase van de wedstrijd. Zonder meer de man van de wedstrijd."

"Depay is ongelooflijke afronder. Hij hield de verdedigers van Toulouse voortdurend bezig en onderstreepte dat met twee doelpunten. Als hij zo speelt, is hij simpelweg niet te stoppen."

Volgens website Footballcritic, dat de vorm van duizenden voetballers wereldwijd bijhoudt, zijn slechts drie voetballers in de Ligue 1 de laatste weken meer in vorm dan Depay: Kylian Mbappé, Marco Verratti en Neymar.