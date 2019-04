Feyenoord-publiek roept om minuten voor talent: "Dat voelt als waardering"

Orkun Kökçü beleefde eerder dit seizoen een stormachtige doorbraak bij Feyenoord, maar moet nu al een paar wedstrijden pas op de plaats maken.

De middenvelder kwam al vier duels op rij niet in actie namens de Rotterdammers en hoopt daar woensdagavond tegen verandering in te kunnen brengen. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan namelijk geen beroep doen op onder meer Nicolai Jörgensen en Robin van Persie, waardoor er mogelijk kansen liggen voor Kökçü.

De jongeling heeft de afgelopen weken vooral zijn geduld moeten bewaren: "Dat weet je. Simpelweg wachten op een kans om het te kunnen laten zien. Als ik leeftijdgenoten zie, bijvoorbeeld op het podium van de , dan houd ik mezelf voor dat ik daar in de toekomst misschien ook zal staan. Voor Ajacied Jurgen Ekkelenkamp, met wie ik samen speel bij Oranje Onder-19, vond ik het vooral mooi dat hij tegen speeltijd kreeg", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Hoewel Van Bronckhorst Kökçü de afgelopen wedstrijden dus links liet liggen, is hij wel enorm populair onder de achterban. De naam van het talent wordt gescandeerd als hij niet meedoet, terwijl er afkeurend gefluit klinkt als hij gewisseld wordt: "Dat voelt als waardering voor mij", glimlacht hij. "Dat is toch mooi voor een speler. Ik denk dat het met een combinatie van factoren te maken heeft. Ik maak graag acties en daar houden de mensen van."



"Ik ben voor een deel opgeleid bij , dat zal zeker ook een rol spelen. En ik heb me een paar keer laten zien met doelpunten." Naast zijn twee goals en twee assists hoopt Kökçü zich ook op de training te onderscheiden en hij weet dat hij volgend seizoen waarschijnlijk weer nieuwe kansen zal krijgen: "Er komt na de zomer met Jaap Stam een nieuwe trainer, dan begint iedereen gewoon weer op nul."