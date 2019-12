"Er was racisme bij Barcelona en oorlog tussen Catalanen en Nederlanders"

Racisme in het voetbal is niet iets van de laatste tijd, zo oordeelt Emmanuel Petit.

De oud-middenvelder maakte het naar eigen zeggen mee in de kleedkamer van , in het seizoen 2000/01 zijn werkgever. Petit benadrukt daarnaast dat er destijds een vete was tussen de Catalaanse en Nederlandse spelers binnen de selectie van de Spaanse grootmacht.

"Ik heb bij Barcelona in de kleedkamer racisme meegemaakt", stelt Petit in een interview met RMC Sport . "Dat komt misschien als een behoorlijke schok, maar van tijd tot tijd was het echt zo. Bij sommige spelers was er vaker sprake van dan bij anderen."

"Ik kwam eigenlijk op een verkeerd moment binnen bij Barcelona. In de kleedkamer was een heuse oorlog gaande tussen de Catalanen en Nederlanders." Petit was in zijn jaar in het Camp Nou ploeggenoot van onder meer Frank de Boer, Michael Reiziger, Phillip Cocu, Marc Overmars en Patrick Kluivert.

Petit liet zich in 2015 al eens uit over de in zijn ogen scheve verhoudingen in de selectie van Barcelona tijdens de start van het nieuwe millenium. "Nationalisme ligt erg dicht bij racisme."

"De Catalaanse spelers zeiden bij mijn entree dat ik de Catalaanse taal moest leren en geen Spaans. Ik reageerde door te zeggen dat we toch echt in Spanje waren, maar zij zeiden dat het Catalonië was. Ik was dat snel beu. Jezelf op een dergelijke manier identificeren werkt racisme in de hand."

De voormalige middenvelder uit Frankrijk had bij Barcelona te maken met trainer Lorenzo Serra Ferrer, die vanwege de teleurstellende resultaten niet erg populair was bij de supporters.

Mede door blessureleed kwam Petit in Spanje nooit echt uit de verf. Na een seizoen vertrok hij naar , na zijn tweede club in de Premier League. In 2004 zette de voormalig wereldkampioen een punt achter zijn loopbaan.