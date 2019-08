Eerste speelminuten lonken voor Özil en Kolasinac na gewapende overval

Mesut Özil en Sead Kolasinac zijn klaar voor het thuisduel van Arsenal met Burnley van zaterdag, zo verklaart Unai Emery op een persconferentie.

De middenvelder en de verdediger, die onlangs in Londen werden aangevallen door gewapende mannen, moesten de uitwedstrijd van zondag tegen laten schieten wegens 'veiligheidsredenen'.

De politie heeft inmiddels twee arrestaties verricht in de zaak en Özil en Kolasinac kregen van alle gelegenheid om bij te komen van het geruchtmakende incident. "Ze zijn er met hun hoofd niet voor de volle honderd procent blij", verklaarde Emery destijds de absentie van het tweetal.

"Dan kunnen ze beter even rust nemen. Het is belangrijk dat ze zich weer veilig gaan voelen." Kolasinac wist de gewapende overvallers te verjagen, terwijl Özil op dat moment in zijn auto zat. Het incident werd vastgelegd op camera, wat voor nogal wat beroering zorgde in Engeland.

De situatie is enkele weken later heel anders, want beide spelers worden normaal gesproken opgenomen in de wedstrijdselectie voor de eerste thuiswedstrijd van Arsenal van het nieuwe seizoen. "Ze hebben dinsdag weer voor het eerst meegetraind en ik ben blij dat ze er weer bij zijn."

"Ze geven een goed signaal af. Özil was gisteren een beetje ziek, maar mentaal zijn ze weer in orde", laat Emery donderdag optekenen in de Engelse media.

De coach had vervolgens minder goed nieuws over Kieran Tierney, die op de slotdag van de Engelse transfermarkt voor 27 miljoen euro werd overgenomen van Celtic.

De 22-jarige verdediger uit Schotland kampt met een liesblessure en de verwachting is dat Tierney in oktober pas aansluit bij de hoofdmacht van the Gunners.