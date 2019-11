"Edwin van der Sar besefte ook wel dat bepaalde kritiek terecht was"

Edwin van der Sar ging na zijn actieve loopbaan als keeper aan de slag als directeur marketing.

Daarna groeide hij door naar de rol van algemeen directeur, een positie die hij nu drie jaar bekleedt. Michael Kinsbergen was voor die tijd de hoogste baas binnen de Amsterdamse club en hij begeleidde Van der Sar uiteindelijk naar diens nieuwe rol toe.

Kinsbergen ziet dat de oud-doelman de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet. Als voorbeeld noemt Kinsbergen in het gesprek met het Algemeen Dagblad de gevleugelde uitspraak 'kappen met die shit!', die Van der Sar in 2014 bezigde.

Hij uitte zich toen -fans tijdens de bekerfinale tegen herhaaldelijk vuurwerk op het veld van De Kuip gooiden: "Edwin zat naast me, maar stond opeens op en was weg. Een paar minuten later zag ik hem op het veld met een microfoon de supporters toespreken."

"Het kwam vanuit hem zelf, op een manier die ik niet eerder zag. Voor mij het eerste moment waarin ik de leider in hem herkende", blikt Kinsbergen terug.

Van der Sar had, nadat hij de rol van algemeen directeur op zich nam, tijd nodig om zijn plek te vinden en Kinsbergen denkt dat zijn verleden als keeper hem hierbij geholpen heeft: "Als er kritiek was, dan stapte hij daar heel makkelijk overheen. Alsof hij als doelman een bal had doorgelaten."

"Hij wist dat hij klaar moest zijn voor de volgende bal. Hij besefte volgens mij ook wel dat bepaalde kritiek terecht was. Vergis je niet, het is een zware job. Opeens komt er van alles op je af, allerlei dossiers moet je jezelf eigen maken. Dat had tijd nodig."

Inmiddels is Van der Sar onomstreden in de Ajax-directie en hij belichaamt daardoor volgens het Algemeen Dagblad 'het stokpaardje van Johan Cruijff', die graag voormalige topspelers in de top van de organisatie wilde zien.

"Edwin heeft goede mensen om zich heen verzameld en is enorm gegroeid in zijn rol. Hij straalt echt de CEO uit van een topclub", sluit Kinsbergen af.

Van der Sar werd de afgelopen jaren een aantal keer in verband gebracht met een overstap naar bijvoorbeeld zijn oude club , maar zijn nabije toekomst lijkt in de Johan Cruijff ArenA te liggen.

De algemeen directeur zal naar verluidt vrijdag namelijk zijn handtekening zetten onder een nieuw, vierjarig contract.