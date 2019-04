Duitsland wilde Erik ten Hag als bondscoach: "Het liep stuk op afspraken"

Erik ten Hag was voor zijn periode bij FC Utrecht en Ajax werkzaam bij Bayern München, waar hij het tweede elftal onder zijn hoede had.

De oefenmeester had echter al vele jaren eerder in Duitsland werkzaam kunnen zijn. Oud-voetballer Matthias Sammer wilde Ten Hag tien jaar geleden aan het roer zetten bij Duitsland Onder-21. "Dat was in 2009 of 2010", erkent Sammer, die destijds werkzaam was als technisch directeur van de Duitse voetbalbond (DFB), in gesprek met BILD. "Het liep stuk op afspraken over zijn specifieke verantwoordelijkheden."

Sammer ging nadien aan de slag bij Bayern en wist meteen wie het tweede elftal van der Rekordmeistermoest leiden. Ten Hag stond twee jaar voor de selectie van Bayern II en ging vervolgens bij aan de slag. In december 2017 volgde hij bij de ontslagen Marcel Keizer op. "Ten Hag heeft zich zeer gestaag ontwikkeld", stelt Sammer. "Er is in het trainersvak niet één weg naar de top. Maar als ik Erik zie, zou ik zeggen dat de theoretische aanpak de optimale weg is."



Ten Hag speelde in zijn actieve loopbaan bijna driehonderd duels in de . "Daardoor weet hij hoe het er in de kleedkamer aan toegaat en met welke mechanismes hij rekening moet houden." Na een wisselend eerste half jaar doet Ten Hag het in zijn eerste volledige seizoen uitstekend bij Ajax en lonkt een nieuwe verbintenis voor de trainer. De Amsterdammers gaan aan kop in de Eredivisie en maken bovenal een zeer succesvol Europees seizoen door. Daarbij komt dat Ajax voor het eerst sinds het seizoen 2013/14 in de finale van de TOTO staat.