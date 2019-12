Derksen maakt in tirade gehakt van Ajax na 'regelrechte wanprestatie'

Johan Derksen is hard voor Ajax na de uitschakeling door Valencia in de groepsfase van de Champions League.

De Amsterdammers verloren in de eigen Johan Cruijff ArenA met 0-1 van de Spanjaarden en zullen zodoende na de jaarwisseling actief zijn in de .

"Ze hebben een regelrechte wanprestatie geleverd", trekt Derksen na afloop fel van leer bij Veronica . moest het vanavond door blessures stellen zonder onder anderen Quincy Promes en David Neres, maar dat mag volgens de analist geen excuus zijn.

"Ze speelden tegen een ook door invallers geteisterd , dat eigenlijk niets inhield. Ondanks dat Ajax ook een paar spelers miste, hadden ze met dit elftal dat Valencia van de mat moeten spelen."

Een doelpunt van Rodrigo Moreno maakte uiteindelijk het verschil in Amsterdam. "Ik vond dat Valencia helemaal niets", vervolgt Derksen op niet mis te verstane wijze. "Ajax heeft zich in de tweede helft alleen maar op laten fokken en was alleen maar betrokken bij incidenten. Dat gezeik, maar ze vergaten op een gegeven moment te voetballen."

"Ze kunnen niemand iets verwijten, want ze hebben gewoon een wanprestatie geleverd. Dat is heel ernstig en heel sneu, want in de aanloop naar deze wedstrijd hebben ze fantastisch gespeeld. Nu op het laatst geven ze het toch weer uit handen."

Collega-analist Wim Kieft is iets milder. "Het begint natuurlijk met de bezetting: je mist twee cruciale spelers", refereert de oud-spits aan Promes en Neres. "Dan begin je zo aan de wedstrijd en dat speel je ook niet je allerbeste wedstrijd. Heel gehaast, heel gespannen."

"Er stond toch enorm veel druk op die wedstrijd. In de tweede fase hadden ze wel een goede fase, waarin ze Valencia vastzetten tegen de eigen zestien, maar dan is er toch te weinig individuele kwaliteit op dat moment om zo'n wedstrijd te kunnen beslissen."