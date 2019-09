De Mos volledig overtuigd: "Hij hoort in de categorie van De Ligt en De Jong"

João Félix begint dinsdagavond in de basis bij Portugal, dat in het kader van de EK-kwalificatiereeks op bezoek gaat bij Litouwen.

Het wonderkind van zal samen Cristiano Ronaldo de voorhoede van de regerend Europees kampioen vormen. João Félix wist in zijn twee voorgaande interlands voor Portugal nog niet te overtuigen, zo constateren Aad de Mos en Bas van Veenendaal bij Ziggo Sport .

João Félix debuteerde afgelopen zomer tijdens de -eindronde tegen Zwitserland voor Portugal, maar zat vervolgens in de finale tegen het negentig minuten op de bank. Afgelopen zaterdag was hij in het EK-kwalificatieduel met Servië (2-4 overwinning) slechts invaller. Volgens Van Veenendaal laat de negentienjarige aanvaller 'het bij Portugal nog niet echt zien'. "Dat heeft met de hiërarchie te maken", reageert De Mos. "In de hiërarchie bij Portugal heb je één man: Cristiano Ronaldo."

De Mos veronderstelt dat João Félix opkijkt tegen Ronaldo en dat de aanwezigheid van de supervedette van 'een hindernis kan zijn voor sommige spelers'. "De mannen van Portugal zijn samen Europees kampioen geworden (in 2016, red.). De bondscoach Fernardo heeft zijn lot in handen van Ronaldo gelegd. De geselecteerde spelers zullen niet direct aansluiten bij João Félix: die zullen aansluiten bij Ronaldo. Dan is je plaatsje ook een beetje veilig, zo werkt dat nu eenmaal", denkt de analist.

Toch is De Mos ervan overtuigd dat João Félix op termijn zal uitgroeien tot de nieuwe ster van het Portugese voetbal. "Over de kwaliteiten hoeven we niet te discussiëren, want die hebben we allemaal al gezien bij Atlético. Je gaat ook niet zomaar voor ruim 100 miljoen weg bij een club (bij , red.). Hij hoort in de categorie van De Ligt en Frenkie de Jong". stelt De Mos.

"Ik weet niet of hij de kwaliteiten heeft om zo goed te worden als Ronaldo. Ik kan niet in het hoofd van die jongen kijken, maar als je voor zoveel geld van Benfica naar Atlético gaat en je komt daar terecht bij Diego Simeone, waar er druk is en waar je moet meespelen om de titel, én je laat dit al gelijk zien, dan heb je wel de kwaliteiten om de top te halen. Zeker als je zo jong bent. Ik ben benieuwd of Ronaldo en João Félix elkaar iets gunnen", besluit de analist.