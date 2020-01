De Ligt 'meest overtuigend' bij Juve: "De groei van de gigant zet zich voort"

Juventus leed zondagavond zijn eerste nederlaag van het nieuwe kalenderjaar.

La Vecchia Signora ging op bezoek bij met 2-1 onderuit, door doelpunten van Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne en Cristiano Ronaldo.

Matthijs de Ligt stond negentig minuten binnen de lijnen bij de koploper van de en wordt nog redelijk gespaard door de Italiaanse media.

De Italiaanse tak van Eurosport geeft De Ligt een 6 na zijn optreden in het San Paolo. "Een aantal belangrijke ingrepen in de eerste helft. In de tweede helft kostte een klein foutje hem een gele kaart, maar voor de doelpunten droeg hij geen verantwoordelijkheid", zo klinkt het.

FOX Sports en Calciomercato komen met dezelfde beoordeling. "Een goed optreden van de Nederlander, die Arkadiusz Milik over het algemeen domineerde."

Goal Italië en de Corriere della Sera delen een 6,5 uit aan De Ligt. "Hij was de meest overtuigende speler aan de zijde van ", schrijft de laatstgenoemde krant.

Fantamagazine beoordeelt De Ligt met een 6, maar heeft wel lovende woorden voor hem over. "De groei van de Nederlandse gigant zet zich voort en zelfs hier bewees hij dat hij een betrouwbare verdediger is geworden."

"Met zijn ploeggenoten ging hij weliswaar niet vrijuit bij de tweede treffer van Napoli." Ook van JuventusNews24 en Sport Mediaset krijgt De Ligt een 6, terwijl iBianconero een 6,5 uitdeelt en Calcionews24 en Il Messaggero een 5,5 noteren.

"Een voorzichtige wedstrijd van de Nederlander, die zelfs op een moeilijke avond zoals deze in het San Paolo bewijst dat hij vooruitgang boekt", schrijft Tuttomercatoweb, dat De Ligt een 6 geeft voor zijn optreden.