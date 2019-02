De Jong: "Hij kan penalty geven, maar dan had hij ons er ook een moeten geven"

PSV speelde zondag met 2-2 gelijk bij FC Utrecht en liet na om optimaal te profiteren van de nederlaag die Ajax een dag eerder leed tegen Heracles.

Over de slotfase van het duel in Stadion Galgewaard zal nog lang nagepraat worden, aangezien scheidsrechter Pol van Boekel na het raadplegen van de VAR ervoor koos om de thuisploeg geen strafschop te geven. Luuk de Jong denkt dat de arbiter aan beide kanten een penalty heeft gemist.

"Ik moet eerlijk bekennen dat het een moeilijke wedstrijd voor de scheidsrechter was", reageerde hij na de wedstrijd bij FOX Sports . De spits van de Eindhovenaren vroeg in de eerste helft zelf tevergeefs om een strafschop: "In twee gevallen hangt een tegenstander aan mijn shirt." In de slotfase kwam daar het incident met Denzel Dumfries bij, die uitgleed en Simon Gustafson meenam in het strafschopgebied.



"Ik zag het gebeuren. Hij kan de penalty geven, maar dan had hij ons ook een penalty moeten geven. Het was extra frustrerend geweest als de strafschop in de slotfase wel gegeven was", zegt de aanvoerder daarover. PSV maakte sowieso een frustrerende middag door in Utrecht: "De eerste twee kansen van ze waren ook meteen raak. Daarna kom je er heel moeilijk doorheen. Je baalt toch, want je wil Ajax op acht punten zetten. Er had veel meer ingezeten, gelukkig hebben we het nog een beetje recht kunnen trekken."



FC Utrecht-captain Willem Janssen was ondanks het punt eveneens niet tevreden met het eindresultaat: "De strijdwijze en passie waren goed. Je moet hier alleen drie punten pakken. PSV had alle dreiging natuurlijk, maar als je een 2-0 voorsprong weggeeft, dan ben je teleurgesteld", liet hij optekenen. Janssen ging ervan uit dat zijn ploeg in de slotfase nog een penalty mee zou krijgen: "Als je ziet dat hij gaat kijken, dan denk je ook dat hij hem gaat geven."