Chong mikt op Europa League: "Ik moet iedere kans pakken"

Tahith Chong hoopt in de Europa League op meer speeltijd dan hij tot nu toe in de Premier League krijgt.

De Nederlandse jeugdinternational maakte zaterdag zijn eerste speelminuten van het seizoen. In de thuiswedstrijd tegen (1-0 winst) mocht Chong de laatste twintig minuten meedoen. De verwachting is dat de jonge United-talenten meer kansen gaan krijgen in de groepsfase van de .

Komende donderdag komt Astana op bezoek en de andere twee tegenstanders in de poulefase zijn en Partizan. "Toen Ole Gunnar Solskjaer het overnam, gaf dat de jonge spelers meer vertrouwen", vertelt Chong aan The Mirror. "Het voelde alsof ik droomde toen hij mij een kans gaf in de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain."

Chong maakte in maart van dit jaar zijn -debuut tijdens die memorabele return in Parijs. "Als klein kind had ik daar al van gedroomd. In gedachten zie ik nog steeds voor me hoe Marcus Rashford in blessuretijd de beslissende 3-1 maakte."

Dit seizoen hoopt het 19-jarige talent opnieuw kansen te krijgen in Europa. "Uiteindelijk moet ik het gewoon zelf laten zien. Ik moet me bewijzen en elke kans pakken die de manager mij geeft." Chong speelde tot nu toe vijf officiële duels voor zijn club.

bezet na vijf speelronden de vierde plek in de Premier League met acht punten. Na de Europese wedstrijd tegen Astana staat volgende week zondag een uitwedstrijd bij op het programma.