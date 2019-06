Chelsea gaat voor Lampard, medekandidaat Ten Hag twijfelt

Frank Lampard is de voornaamste kandidaat om de nieuwe manager van Chelsea te worden, maar de naam van Erik ten Hag wordt ook genoemd.

is al met Lampard in gesprek over de managersfunctie op Stamford Bridge, waar ook Ten Hag op het lijstje staat. De -trainer heeft echter zijn twijfels vanwege het transferverbod van de club, weet Goal. The Blues zoeken een nieuwe manager, omdat Maurizio Sarri waarschijnlijk naar vertrekt.



Sarri won vorige maand met zijn team de door met 4-1 te verslaan. Na die finale zei 60-jarige trainer dat hij graag terug wil naar Italië. Bij Juventus kan hij zeven miljoen euro per jaar gaan verdienen en de Oude Dame moet de Londenaren zo'n 5,5 miljoen euro betalen om het contract van Sarri af te kopen.



In Turijn wordt de Italiaan de opvolger van Massimiliano Allegri, die nog geen nieuwe club heeft. Hij twijfelt ook of Chelsea een interessante optie is, om dezelfde reden als Ten Hag. Bovendien denkt Allegri erover om een 'sabbatical' te nemen. Rafael Benítez, die al eens interim-manager was op Stamford Bridge, wordt in Italië ook aan Chelsea gelinkt, maar hij is geen realistische kandidaat.



De nummer drie van het afgelopen Premier League-jaar komt binnenkort ook met updates over de terugkeer van Petr Cech. Hij krijgt een aantal taken die technisch directeur Michael Emenalo had voordat die in november 2017 vertrok. Emenalo werd nooit vervangen.