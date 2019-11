Bryan Linssen: "Ajax wordt met twee vingers in de neus kampioen"

Ajax gaat in de Eredivisie ongeslagen aan kop en de Amsterdammers wonnen afgelopen zondag op overtuigende wijze met 4-0 van FC Utrecht.

De voorsprong op is zes punten, terwijl het gat met inmiddels is opgelopen naar elf punten. Alleen PSV (1-1) en (2-2) slaagden er dit seizoen in om punten af te sprokkelen van de ploeg van trainer Erik ten Hag. Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen verwacht dat dit seizoen fluitend kampioen wordt.

Ajax wint dit seizoen zijn meeste wedstrijden met gemak, maar had het toch al verschillende keren lastig. Zo werd op bezoek bij bijvoorbeeld met moeite met 1-2 gewonnen. "Het moment waarop je Ajax treft, speelt daarin zeker mee", reageert Linssen in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Bij ons was dat aan het begin van het seizoen, maar je ziet het nu ook in competitieduels voordat ze in de moeten spelen. Als ze een paar dagen later bij of moeten spelen, zitten ze bijvoorbeeld niet te wachten op een uitduel op kunstgras."

Lees beneden verder

Volgens Linssen is het lastig om Ajax te bestrijden. "Zet je direct druk, dan geef je achterin veel ruimte weg en spelen ze er zo tussendoor. Inzakken, compact houden en duels aangaan is logisch, maar dat moet je ook weer niet te ver op eigen helft doen, want dan is het wachten tot het moment dat het mis gaat. Wij slaagden erin om ze redelijk op afstand te houden, de ruimtes klein te maken en in de fysieke duels te komen. Daar zitten die spelers gewoon niet op te wachten."

"Maar dit klinkt makkelijker dan het is, want als zij op dreef zijn, gaat het positiespel zo snel, dat je simpelweg niet in die duels komt."

Linssen is ervan overtuigd dat Ajax dit seizoen de landstitel prolongeert. "Dit Ajax heeft gewoon overal een antwoord op. Het seizoen is weliswaar nog lang, maar voor mij is het wel duidelijk: Ajax wordt met twee vingers in de neus kampioen", besluit de aanvaller van Vitesse, dat de na de interlandperiode hervat met een uitwedstrijd tegen .