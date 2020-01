Berghuis krijgt lachers op de hand met opmerking over kritische Borst

Steven Berghuis heeft zich zaterdagavond geweerd tegen de kritiek van analist Hugo Borst over zijn gedrag op het veld.

Kort voor de competitiewedstrijd tussen en sc (3-1) zond FOX Sports op verzoek van Borst een compilatie uit van diverse incidenten waarbij Berghuis zich misdroeg, zoals zijn beruchte tackle op Teun Koopmeiners van in september of zijn por aan -keeper Etienne Vaessen in november.

Borst vroeg tevens aandacht voor een moment tijdens de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en (2-4) van vorige week zaterdag. Na een uur spelen was Berghuis op het middenveld te laat en haalde hij Raphaël Guerreiro neer met een harde tackle.

De aanvaller kwam weg zonder gele kaart. "Hij heeft zich dus in 2020 alweer misdragen", verzuchtte Borst. "Ik vraag me af: leert die jongen het nou nooit? Ik vind het zo jammer. Ik denk dat ook Ronald Koeman niet een speler wil selecteren die zo gevaarlijk is."

"Een krankzinnige overtreding man. Geen enkele intentie om de bal te spelen", voegde Borst eraan toe. Na de wedstrijd werd Berghuis gevraagd naar de uitlatingen van de schrijver.

Volgens Berghuis doelt Borst op 'twee dingen die dit halfjaar zijn voorgevallen', de incidenten met Koopmeiners en Vaessen, waar 'veel over is gesproken'. "Het is mijn emotie, hoe ik voetbal beleef", verdedigt de captain van Feyenoord zich.

'Soms gaat het over het randje, maar dat is ook wel mijn kracht. Ik ben gewoon liefhebber en ik wil dat het goed gaat. Ik ben een perfectionist, die geen genoegen neemt met minder."

"Ik wil dat we Feyenoord krijgen waar het hoort. Ik weet niet of Hugo zelf heeft gevoetbald, maar als je zelf hebt gevoetbald begrijp je de emotie op het veld. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen", sloot Berghuis af. Zijn opmerking leidde tot hard gelach in de studio van FOX Sports .

Borst heeft nooit betaald voetbal gespeeld, maar was als amateur 'precies hetzelfde' als Berghuis. "Ik was heel erg, dus ik herken wat hij doet", geeft hij toe. "Achteraf denk ik: wat was ik een halve zool. Eigenlijk is het dus een vaderlijke reactie van mij. Ik zit dicht op zijn huid en ik zie dat hij iets te vaak ontspoort."

"Als het één keer per jaar gebeurt, oké, maar het gebeurt te vaak. In 2019 vier keer, in 2018 zes keer. Op trainingskamp heeft hij een gozer van Borussia Dortmund een schop gegeven. Daar moet hij gewoon mee stoppen, want hij doet zichzelf tekort."

"Het is niet slecht bedoeld; ik ben er niet op uit om hem het leven zuur te maken. Maar hij zou zuiniger moeten zijn op zijn loopbaan", adviseert Borst. Tafelgenoot Marco van Basten zegt tot slot niet te begrijpen dat Berghuis zichzelf een perfectionist noemt.

"Dat is een vreemd antwoord. Je moet voorkomen dat dit soort dingen in je spel voorkomen. Als je perfect wilt winnen, of goed wilt spelen, dan dragen deze overtredingen daar niet aan bij."