'Bayern geeft viertal voorrang boven Hakim Ziyech en Steven Bergwijn'

Bayern München heeft tot dusver nog niet voor vuurwerk op de zomerse transfermarkt gezorgd.

De Duitse topclub rondde de komst van Lucas Hernández en Benjamin Pavard in een veel eerder stadium af en kwam daarna hoofdzakelijk in het nieuws vanwege de aftocht van Mats Hummels, Franck Ribéry, Rafinha en Arjen Robben. De optie tot koop van 42 miljoen euro in het huurcontract van James Rodriguez werd bovendien niet gelicht.

BILD stelt dat Bayern niet zal kunnen voldoen aan de wens van Niko Kovac, die openlijk aangaf graag vier nieuwe spelers te willen verwelkomen. Het bestuur bestudeert momenteel de mogelijke komst van Giovani Lo Celso naar Beieren. De middenvelder annex Argentijns international werd onlangs door definitief van Paris Saint-Germain overgenomen, maar hij heeft aangegeven naar een grotere club te willen.



De Duitse krant stelt dat Bayern per se een nieuwe buitenspeler wil aantrekken; een tweede vleugelaanvaller zou 'mooi meegenomen zijn'. Dat geldt eveneens voor de komst van een defensieve middenvelder. Een nieuwe centrale verdediger zal alleen worden aangetrokken als Jerome Boateng van de hand wordt gedaan; de voormalig international van Duitsland zou volgens de laatste berichten op het punt staan om te vertrekken.



Volgens BILD staan Leroy Sané ( ) en Callum Hudson-Odoi ( ) hoog op de verlanglijst van Bayern, dat het liefst beiden zou willen aantrekken. Op de 'B-lijst' van der Rekordmeister staan eveneens twee namen: Ousmane Dembélé en Brais Méndez. De aanvaller van komt in beeld als Sané niet haalbaar is en datzelfde geldt voor de buitenspeler van in het geval van Hudson-Odoi.



Op de 'C-lijst' van BILD prijken onder meer twee voetballers uit de : Hakim Ziyech ( ) en Steven Bergwijn ( ). Ook Yannick Ferreira Carrasco (Dalian Yifang), Leon Bailey ( ), Dani Olmo (Dinamo Zagreb) en Julian Draxler (Paris Saint-Germain) staan op de lijst, maar het zestal komt pas in aanmerking voor een transfer naar Bayern als niet één van de eerste vier voetballers haalbaar is.