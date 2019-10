Arsenal's nieuwe Golden Boy: Fenomenale Martinelli is de Guendouzi van dit seizoen

De Braziliaanse tiener scoorde al vier keer in vijf duels voor the Gunners, die hem deze zomer overnamen van Ituano FC.

Toen de selectie van Reading tijdens de interlandbreak na afloop van een besloten oefenduel met terugreed naar het eigen clubcomplex, ging het in de bus maar over één speler van the Gunners.

Het was niet Hector Bellerin of Rob Holding, die allebei hun rentree maakten in de verdediging. Het was zelfs niet Mesut Özil, die als nummer 10 wanhopig probeerde om indruk te maken op trainer Unai Emery.

Nee, het gesprek ging over Gabriel Martinelli. De Braziliaan scoorde alweer namens Arsenal, dat het oefenduel uiteindelijk met 2-2 afsloot. "Hij is zo scherp", stelde een speler van Reading na afloop tegenover Goal .

"Hij gaat maar door. Zijn werklust is fenomenaal en in de lucht is hij ongelooflijk goed voor iemand die niet bijzonder groot is. Arsenal heeft een topspeler in handen."

Die uitleg wordt overgenomen door Holding, die van de trainingen precies weet hoe het is om de razendsnelle aanvaller te moeten verdedigen. "Martinelli werkt elke dag hard op de training. Hij zet je constant onder druk en blijft maar rennen, een nachtmerrie voor een centrale verdediger."

"Je hoopt altijd tegenover een tegenstander te staan die je af en toe rust gunt, maar hij geeft nooit op en zijn afronding is ongelooflijk, zelfs met zijn hoofd. Hij is maar een klein mannetje (1.80 meter, red), maar hij scoort veel en knap met zijn hoofd."

Het wordt dan ook al een vertrouwd gezicht om Martinelli's naam op het scoreformulier te zien. De achttienjarige is zelfs bijna clubtopscorer met vier goals in vijf wedstrijden. Alleen Pierre-Emerick Aubameyang maakte er meer: acht goals in elf duels.

Martinelli gaat donderdag vermoedelijk weer een kans krijgen om aan zijn moyenne te werken, want hem wordt een basisplaats toegedicht tegen Vitoria in de .

In zijn vorige optreden in dat toernooi was hij vorige maand goed voor twee doelpunten, met twee typische spitsengoals tegen . In die wedstrijd maakte de Braziliaan andermaal duidelijk waarom Arsenal hem zo graag naar Engeland wilde halen.

Veel clubs hadden Martinelli de afgelopen jaren in het vizier, maar oefenstages bij en liepen niet uit op de door hem zo gewenste overstap naar Europa. De spits gaf echter niet op en zag zijn droom dit jaar alsnog in vervulling gaan.

Arsenal sloeg toe dankzij hard werk van Francis Cagigao, die toen nog de leiding had over het transferbeleid en nu hoofd scouting is geworden na het vertrek van Sven Mislintat. De Londenaren scoutten Martinelli maandenlang intensief en maakten er een halszaak van om hem te halen.

Cagigao - gerenommeerd vanwege zijn sterke contacten in Zuid-Amerika - ging zelf naar Brazilië en bracht de deal van 7 miljoen euro in mei tot stand. Martinelli stapte uiteindelijk in juni definitief over toen hij zijn achttiende verjaardag had gevierd.

De algemene verwachting was dat de jongeling meteen verhuurd zou worden of eerst een gewenningsperiode zou moeten ondergaan bij de Onder-23, maar de Braziliaan had andere plannen.

Hij tekende bij Arsenal om in de hoofdmacht te spelen en wilde meteen indruk maken op de fans. "Het was als kind al mijn droom en die van mijn familie om in Europa te spelen voor een groot team zoals Arsenal."

"Ik ga deze kans grijpen", zo beloofde Martinelli bij zijn komst. Tot nu toe is dat inderdaad precies wat hij doet en dat maakt zijn situatie enigszins vergelijkbaar met de vorig jaar aangetrokken Matteo Guendouzi.

De Franse middenvelder kwam vorig jaar als 19-jarige naar het Emirates Stadium, waar men hem zag als toekomstaankoop omdat hij daarvoor nog bij Ligue 2-club Lorient speelde.

Guendouzi maakte echter meteen indruk in het voorseizoen en hij groeide binnen de kortste keren uit tot basisspeler. Deze week werd zelfs bekend dat hij op de 20-koppige shortlist voor de Golden Boy Award staat.

Met Martinelli's drive en talent zou het geen verrassing zijn als de aanvaller volgend jaar in de voetstappen van zijn ploeggenoot treedt bij de volgende Golden Boy verkiezing.

Als je met iemand van Arsenal over Martinelli praat, komt het woord altijd 'gretigheid' altijd snel ter sprake. "Of het nu om voetbal of zijn inzet om Engels te leren gaat, hij werkt altijd hard."

"Hij is zo professioneel en toont overal gretigheid om zichzelf te verbeteren. Hij is echt een bijzondere jongeman", vertelt een anonieme bron binnen de club aan Goal.

Zelfs voor zijn reis naar Londen begon Martinelli al met Engelse les om zo snel mogelijk goed te kunnen communiceren met zijn teamgenoten. Hij heeft een privéleraar ingehuurd die hem bij de club en thuis - waar hij met zijn vader Joao woont - begeleidt.

Martinelli volgt ook yogalessen om goed voor zijn lichaam te zorgen en maakt op iedereen een positieve indruk sinds hij in Engeland is neergestreken. 'Hij is erg jong, maar ook nederig", aldus Emery. Hij vecht en is gretig om ons te helpen. Hij is bij ons omdat hij dat heeft verdiend."

Sommige supporters plaatsten vraagtekens bij Arsenal's beslissing om Eddie Nketiah te verhuren aan Leeds United, want de club had daardoor enkel Alexandre Lacazette en Aubameyang nog over als spitsen, redeneerden zij.

Dat was echter buiten Martinelli gerekend en in zijn eerste twee maanden heeft hij al laten zien klaar te zijn voor het grote werk. Vitoria is gewaarschuwd, maar het is sterk de vraag of zij hem af kunnen stoppen.