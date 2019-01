Amerikaanse politie arresteerde Rooney na dronken scheldpartij

Wayne Rooney heeft zich aan het einde van het vorig kalenderjaar in de nesten gewerkt in de Verenigde Staten. Zijn club bevestigt zijn arrestatie.

Diverse Amerikaanse en Engelse media melden zondagavond dat de 33-jarige aanvaller van DC United halverwege december is gearresteerd door de politie van de Amerikaanse staat Virginia, op de luchthaven van Washington. Zijn club DC United heeft dit voorval inmiddels met een statement bevestigd aan Goal .

Rooney zou zich volgens een politierapport hebben schuldig gemaakt aan dronkenschap en schelden in het openbaar. De voormalig sterspeler van Manchester United werd vrijgelaten, nadat hij een boete van 25 dollar had betaald. Daarnaast moest Rooney ook opdraaien voor de administratiekosten van 80 dollar, zo meldt onder meer de BBC .



Een woordvoerder van de 'Loudoun County Sheriff’s Office', het politiebureau waar Rooney naar toe werd gebracht, heeft de arrestatie bevestigd en ook zijn club DC United is op de hoogte van de arrestatie, zo laat men weten in een reactie aan Goal : "We zijn op de hoogte van de nieuwsberichten over de arrestatie van Wayne Rooney in december. We begrijpen de interesse van de media, maar we geloven dat het een privéaangelegenheid is, dus DC United zal dit intern afhandelen."



Het is zeker niet de eerste keer dat Rooney in aanraking komt met de politie. Zo kreeg hij in september 2017 al eens een rijverbod van twee jaar opgelegd, nadat hij met alcohol op plaats had genomen achter het stuur. De voormalig Engels international geniet momenteel van zijn vakantie: DC United begint het nieuwe seizoen in de Major League Soccer op 4 maart met een thuiswedstrijd tegen het Atlanta United van Frank de Boer.