Ajax verlengt samenwerking van ruim 25 jaar en geeft prioriteiten aan

Ajax geeft de samenwerking met ABN Amro een vervolg, zo meldt de Amsterdamse club donderdagmiddag via de officiële kanalen.

Met de nieuwe overeenkomst blijven beide partijen tot tenminste medio 2023 aan elkaar verbonden. De bank, al ruim 25 jaar een zakenpartner van , gaat zich de komende tijd focussen op het versterken van alle vrouwenelftallen binnen de club, met speciale aandacht voor diversiteit en duurzaamheid.

Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, is gelukkig met het feit dat ABN AMRO ook de komende jaren betrokken is bij de regerend landskampioen. "ABN AMRO en Ajax hebben een lange historie samen", benadrukt de bestuurder.

"Vanaf 2020 gaat ABN AMRO zich volledig richten op de Ajax Vrouwen. Dit past mooi bij de diversiteit binnen de club en in de sport. De ontwikkeling van het vrouwenvoetbal sluit goed aan bij onze positionering For The Future ."

Daphne Koster is als manager Ajax Vrouwen ontzettend trots op ABN Amro inzake de beslissing om het vrouwenvoetbal een boost te geven. "We staan aan de vooravond van een nieuwe stap in de stormachtige ontwikkeling van het vrouwenvoetbal: steeds meer meisjes voetballen, veel vooraanstaande mondiale speelsters komen uit Nederland en de aandacht van de media neemt toe", aldus de oud-international van de .

"We hebben ambitie bij Ajax om het vrouwenvoetbal nog veel groter te maken, en met ABN AMRO aan onze zijde gaan we deze ambities waarmaken."

Ajax en ABN Amro gaan de komende tijd ook intensief samenwerken om de ontwikkeling van meidenvoetbal bij amateurclubs te bevorderen. Daarnaast is de bank vanaf 2020 partner in duurzaamheid van Ajax.

ABN AMRO is al ruim vijf jaar hoofdsponsor van het vrouwenvoetbal bij Ajax. De Amsterdammers verlengden het contract met hoofdsponsor Ziggo afgelopen zomer tot medio 2022. De naam van de kabelmaatschappij prijkt sinds januari 2015 op het shirt van Ajax.