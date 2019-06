Ajax pakt door en betaalt minimaal 15,7 miljoen euro voor Promes

Quincy Promes is speler van Ajax, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen.

De 27-jarige aanvaller komt over van , waar hij zich vorig jaar zomer aansloot en nog tot medio 2023 vastlag. Promes tekent voor vijf jaar bij , waar hij weer zal samenwerken met trainer Erik ten Hag. Het duo kent elkaar van hun gezamenlijke tijd bij . Ajax betaalt een transfersom van 15,7 miljoen euro aan Sevilla, dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal 17,2 miljoen euro.



Promes zal nog niet aansluiten op het trainingskamp van Ajax in De Lutte, omdat hij met Oranje nog interlands speelde om de . Net als een aantal andere internationals start hij op maandag 8 juli aan zijn voorbereiding. Promes was in zijn jeugd actief bij Ajax, waarna hij terechtkwam bij . In 2014 verkocht de club uit Enschede Promes voor minimaal 11,5 miljoen euro aan Spartak Moskou. De Oranje-international groeide in Rusland uit tot een gevestigde naam. In vier jaar tijd kwam Promes voor Spartak tot 135 wedstrijden, 66 doelpunten en 34 assists.



Na vier jaar stapte Promes over naar Sevilla, dat twintig miljoen euro op tafel legde voor de 36-voudig international. Na een seizoen vertrekt Promes alweer en kiest hij voor een dienstverband bij Ajax. Ook Steven Bergwijn van staat op de radar van Ajax. De komst van Promes lijkt een transfer van Bergwijn naar de Johan Cruijff ArenA echter niet in de weg te zitten, zo meldden onder meeren het. Eerder haalde Ajax al Kjell Scherpen, Kik Pierie, Lisandro Martinez en Razvan Marin.“Ik ben hier ballenjongen geweest. Ik ben hier weggegaan als een jongen en kom terug als een man”, reageert Promes op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Het is een dubbel gevoel, alsof ik thuiskom. Ik voel me heel goed, maar het is wel een apart gevoel. Ik wil hier gewoon laten zien dat het allemaal niet voor niets is geweest en dat ik de mensen hier blij kan maken met mijn spel, binnen en buiten het veld.”