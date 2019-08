'Ajax onderhandelt in Kroatië over komst van Europees kampioen'

Marc Overmars benadrukte deze week dat de selectie wat hem betreft in orde is, maar mogelijk dat hij toch terugkomt op zijn woorden.

Dani Olmo werd de afgelopen weken gelinkt aan een overstap naar , en en lijkt zich eveneens bij het rijtje met geïnteresseerden gevoegd te hebben.

Het Spaanse Sport bericht woensdag dat de Amsterdammers momenteel met Dinamo Zagreb zijn gesprek zijn over een eventuele transfer van de spelmaker. Volgens de sportkrant is er een 'belangrijk verschil' tussen de aanbieding die Ajax heeft gedaan en de andere clubs die bezig waren met de komst van Olmo.

In tegenstelling tot de eerdere toenaderingen, die door het kamp van de middenvelder werden doorgespeeld aan zijn werkgever, zou de regerend kampioen van Nederland de eerste club zijn die zich rechtstreeks bij Dinamo gemeld heeft.

Ajax komt, net als de andere gegadigden, vooralsnog niet in de buurt van de vraagprijs van veertig miljoen euro die de Kroaten in gedachten hebben voor de 21-jarige aanvallende middenvelder.

De Amsterdammers hebben echter wel een aanbieding neergelegd die via een aantal bonussen flink kan oplopen. Ajax zou eveneens bereid zijn Dinamo een doorverkooppercentage te gunnen, waardoor de onderhandelingen naar verluidt door die club worden beschouwd als 'levensvatbaar'.

Sport voegt toe dat gesprekken tussen Ajax en de vertegenwoordigers van Olmo zelf nu de volgende stap in het proces zal zijn. De verwachting is dat deze ontmoeting later deze week plaats zal vinden.

Dinamo doet tegelijkertijd overigens nog verwoede pogingen om het tot medio 2021 doorlopende contract van Olmo open te breken, maar de aanvaller heeft al laten weten hier geen brood in te zien.

De Spanjaard begon zijn loopbaan in de jeugd van , waarna in 2007 een overstap naar volgde. De Catalaanse grootmacht zag hem vijf jaar geleden naar Zagreb verkassen en in Kroatië groeide Olmo in de afgelopen seizoenen uit tot een belangrijke speler.

De jongeling won afgelopen zomer met Jong Spanje nog het EK Onder-21 en wordt gezien als een toekomstige smaakmaker voor de Spaanse nationale ploeg.