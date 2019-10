Aankoopbeleid Brands gefileerd: "Daar is hij verantwoordelijk voor"

Everton kent een teleurstellende start van het seizoen, met de achttiende plaats in de Premier League als bewijs van de tegenvallende reeks.

Manager Marco Silva krijgt hierdoor veel kritiek te verwerken, maar volgens voormalig -manager Sam Allardyce ligt de schuld van de valse start van the Toffees meer bij Director of Football Marcel Brands.

Er werd door Everton in de afgelopen transferperiode meer dan honderd miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers, maar de prestaties zijn er niet naar. "Marco Silva heeft het momenteel heel erg moeilijk, maar hij gaat niet over het aantrekken van spelers."

"Daar is de Director of Football verantwoordelijk voor. Hij is bij Everton binnengekomen met een grote reputatie", verwijst Allardyce in gesprek met talkSPORT naar Brands, die in 2018 begon met zijn werkzaamheden op Goodison Park.

Kort daarvoor vertrok Allardyce bij Everton, na een dienstverband van slechts een halfjaar. "Ik had een zeer goede relatie met Steve Walsh (voorganger van Brands bij Everton, red.)", vervolgt Allardyce zijn analyse over de huidige staat van Everton.

"Het laatste jaar hebben ze ontzettend veel geld uitgegeven, maar als je het niet op de juiste manier uitgeeft, maak je het werk van de manager alleen maar nog ingewikkelder. Everton heeft zeker geen goede zaken gedaan op de transfermarkt."

Everton gaf onder meer bijna zestig miljoen euro uit aan het aanvallende duo Alex Iwobi en Moise Kean, overgenomen van respectievelijk en .

Everton gaf met Brands als eindverantwoordelijke voor het aankoopbeleid in de afgelopen drie transferperiodes in de richting van vierhonderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

Allardyce twijfelt er echter aan of elke aankoop de goedkeuring van Silva kon wegdragen. "Ik vraag me af hoeveel van deze spelers daadwerkelijk zijn goedgekeurd door Silva." Everton hervat de competitie na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen .