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「当然の選択肢」――PSGのウインガー、ブラッドリー・バーコラがリヴァプールとアーセナルに注目される中、プレミアリーグ移籍の助言を受ける
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トロサールが退団、マルティネッリの移籍説浮上
昨季アーセナルで重要な得点を挙げたベルギー代表FWレアンドロ・トロサールは、北ロンドンを離れトルコのベシクタシュへ移籍することが決まった。また、ガブリエル・マルティネッリがミケル・アルテタ監督の構想でどんな役割を担うかも不透明だ。
クラブは資金と枠を確保するため、彼の売却を容認する可能性もある。補強が実現すれば、2026-27シーズンのアーセナルは国内外でさらに競争力を高めるだろう。
2025-26シーズンにはPSGの2年連続欧州制覇に貢献し、アーセナルの夢を阻んだ。
しかし、デシレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツケリアらがポジションを争っており、彼がスタメンを確約されているわけではない。また、この23歳のパルク・デ・プランスでの契約は2028年夏までだ。
バルコラはアーセナルにとって賢明な補強となるだろうか？
2026年夏、移籍市場が開幕すると、魅力的なオファーが舞い込む可能性もある。アーセナルはフランスから多くのスーパースターを獲得してきた歴史があり、次なる逸材を加えるために何が必要か検討すべきだ。
かつてアーセナルでプレーしたシルベストルは、talkSPORT Bet Online Slotsとの提携インタビューで、バルコラがアルテタ監督率いる優勝を目指すチームにとって賢明な補強となるかとのGOALの質問にこう答えた。「選手にとってもクラブにとっても自然な選択だ。
ブラッドリーはPSGや代表で実績を残し、まだ若く、アーセナルが目指すタイトル防衛やCL制覇にもフィットする。私としては100％賛成だ。」
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PSGのウインガーにプレミアリーグが関心を示している
アーセナルがバーコラに関心を示しているが、プレミアリーグではリヴァプールもモハメド・サラーの後継を探し、マンチェスター・ユナイテッドもチャンピオンズリーグ復帰へ攻撃力強化を狙う。
元レッドデビルズのストライカー、ドワイト・ヨークはGOALにこう語った。オールド・トラッフォードからパリへの獲得工作が進んでいるという。「ブラッドリー・バルコラかデシレ・ドゥエ。私がマイケル・キャリックならどちらかを獲る。2人とも左右どちらのサイドでも、攻撃陣が必要とする場所ならどこでもプレーできる。
マーカス・ラッシュフォードが残りたいかどうか分からないが、ドゥエかバルコラを取ればいい。結果を出せるアタッカーが欲しいなら、この2人のどちらかだ」
アルバレスもアーセナルが獲得を検討している選手の一人だ
アーセナルは他クラブに先んじるため、アルゼンチン代表ジュリアン・アルバレスへの巨額オファーを検討している。アルバレスは2026年W杯決勝でリオネル・メッシとともに出場したが、2度目の優勝はならなかった。
アトレティコ・マドリードから1億2000万ポンド（1億6000万ドル）で移籍する可能性があり、かつてマンチェスター・シティに所属したこのフォワードについて、シルベストルは「アルゼンチン代表でメッシに次ぐ影響力を持つ」と語った。
アトレティコ・マドリードではタイトル獲得が難しいが、彼は非常に忠実な選手に見える。移籍の準備ができているかは不明だが、今シーズンのパフォーマンスを考えれば素晴らしい補強になる」
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アーセナル2026-27シーズン日程：プレミアリーグ連覇へ
アーセナルがアルバレスとバルコラを獲得できるかはまだ不明だ。マルティネッリやガブリエル・ジェズスが移籍すれば、その資金でアルテタ監督の補強費が増える見込みだ。
アーセナルは2026-27シーズンの開幕前に新戦力を加えたい考えだ。タイトル防衛の幕開けは8月21日、ホームでフランク・ランパード率いる昇格組コヴェントリーを迎える一戦となる。
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