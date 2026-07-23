「当然の選択肢」――PSGのウインガー、ブラッドリー・バーコラがリヴァプールとアーセナルに注目される中、プレミアリーグ移籍の助言を受ける

昨季アーセナルで重要な得点を挙げたベルギー代表FWレアンドロ・トロサールは、北ロンドンを離れトルコのベシクタシュへ移籍することが決まった。また、ガブリエル・マルティネッリがミケル・アルテタ監督の構想でどんな役割を担うかも不透明だ。

クラブは資金と枠を確保するため、彼の売却を容認する可能性もある。補強が実現すれば、2026-27シーズンのアーセナルは国内外でさらに競争力を高めるだろう。

2025-26シーズンにはPSGの2年連続欧州制覇に貢献し、アーセナルの夢を阻んだ。

しかし、デシレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツケリアらがポジションを争っており、彼がスタメンを確約されているわけではない。また、この23歳のパルク・デ・プランスでの契約は2028年夏までだ。