Buzzi
翻訳者：
ニューカッスルはモナコから3500万ポンドでアラジ・バンバを獲得したと発表。エディ・ハウ監督は彼に「大きな可能性」を感じている。
マグパイズ、バンバ獲得を完了
ニューカッスルは金曜日、モナコからバンバを獲得し、フランス屈指の若手選手を4,100万ユーロ（3,500万ポンド、うち500万ユーロはボーナス）で正式に迎えた。バンバは木曜にタインサイドでメディカルチェックを完了している。 20歳の守備的MFは2031年まで有効な5年契約に正式にサインし、イングランドでの新たな挑戦に臨む準備が整った。
- Nicolo Campo
MF、新たな挑戦に意気込む
バンバは、歴史あるクラブ加入を喜び、セント・ジェームズ・パークでサポーターの前でプレーする日が待ちきれないと語った。公式サイトのインタビューで彼は「ここに来られてとても幸せです。早くスタートを切りたいです。ニューカッスルが興味を持ってくれたと聞き、とても興奮しました。
クラブの歴史も知っていますし、すでにスタジアムを訪れましたが、本当に素晴らしい場所でした。そこでピッチに立つのが待ちきれませんし、ファンの方々と素晴らしい時間を過ごせることを願っています。世界最大のリーグで自分の実力を試せることにワクワクしています。昨シーズンは多くのことを学び、今やこの新たなチャンスに挑む準備は整っています。このクラブのために全力を尽くします。」
ハウがフランスの才能を称賛
ハウ監督はバンバの加入を歓迎し、このMFが中盤に厚みと多彩な質をもたらすと語った。48歳の監督は「アラジがニューカッスル・ユナイテッドの一員となりとても嬉しい。彼の成長に期待している」と強調した。
彼は中盤の選択肢に厚みと多彩な質をもたらし、大きな成長の可能性を秘めている。モナコで頭角を現してからの成長は印象的で、我々は彼がさらに飛躍できるよう支援できると確信している。
彼は守備的なポジションでプレーするが、ピッチのあらゆる場所で貢献できる選手で、昨季のリーグ・アンとチャンピオンズリーグでその実力を示した」
- PRESSE SPORTS
バンバ、ニューカッスルでのデビューを目指す
バンバはすぐにハウ監督のプレシーズントレーニングに参加し、プレミアリーグのペースに早く適応する。彼の加入で、トッテナムに移籍したトナリの穴を埋めることが期待される。プレシーズンマッチは、新シーズン開幕前に彼が力を示す最初の場となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。