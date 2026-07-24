ハウ監督はバンバの加入を歓迎し、このMFが中盤に厚みと多彩な質をもたらすと語った。48歳の監督は「アラジがニューカッスル・ユナイテッドの一員となりとても嬉しい。彼の成長に期待している」と強調した。

彼は中盤の選択肢に厚みと多彩な質をもたらし、大きな成長の可能性を秘めている。モナコで頭角を現してからの成長は印象的で、我々は彼がさらに飛躍できるよう支援できると確信している。

彼は守備的なポジションでプレーするが、ピッチのあらゆる場所で貢献できる選手で、昨季のリーグ・アンとチャンピオンズリーグでその実力を示した」