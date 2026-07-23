ニューカッスルがリーグ・アンの強豪からMFアラジ・バンバを3500万ポンドで獲得することで合意した。

ニューカッスルはモナコとバンバの移籍で合意した。移籍金はボーナス込みで約4,100万ユーロ（3,500万ポンド）。バンバはすぐタインサイドへ移動し、メディカルチェック後にセント・ジェームズ・パークで長期契約を締結する。

リーグ・アンで急成長を遂げ、昨季はモナコの不可欠な戦力となった。序盤はローテーション起用だったが、ブロワ出身の彼は後半戦にスタメンの座を掴んだ。



